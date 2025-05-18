Госсекретарь США считает, что Ватикан является местом, которое бы подошло для обеих сторон конфликта.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Ватикан может стать местом для мирных переговоров между РФ и Украиной. Таким образом политик принял предложение Святого Престола после того, как Папа Лев XIV пообещал лично приложить "все усилия", чтобы помочь закончить войну. Об этом пишет Associated Press.

По словам Рубио, он будет обсуждать потенциальные пути того, как может Ватикан помочь в вопросе переговоров между сторонами конфликта.

Когда у госсекретаря спросили, может ли Ватикан быть мирным посредником, он ответил:

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"Я бы не назвал его посредником, но это, безусловно, - я думаю, что это место, куда было бы комфортно обратиться обеим сторонам. Так что мы будем говорить обо всем этом и, очевидно, всегда благодарны Ватикану за их готовность играть эту конструктивную и позитивную роль".

Роль Ватикана в переговорах между РФ и Украиной

В AP напомнили, что Ватикан придерживается дипломатического нейтралитета и уже давно предлагал свои площадки для содействия переговорам.

Предыдущий Папа Франциск, который отметился своими неоднозначными заявлениями относительно войны в Украине, доверил президенту Епископской конференции Италии Маттео Дзуппи мандат на поиск путей к миру. Однако такой мандат сузился до содействия возвращению украинских детей, которых похитила Россия. Также Святой Престол смог выступить посредником в некоторых обменах пленными.

В свою очередь во время встречи в посольстве США в Риме Рубио поблагодарил Дзуппи за гуманитарную поддержку Ватикана, а также отметил продолжение сотрудничества под новым руководством Папы Льва XIV.

"Лев, который был избран первым в истории американским Папой 8 мая, поддержал призыв Франциска к миру в Украине в своем первом воскресном благословении в качестве Папы Римского. Он призвал все стороны сделать все возможное для достижения "настоящего, справедливого и прочного мира"", - подчеркнули в издании.

В то же время украинский историк Анатолий Бабинский заявил, что еще ни одному Папе Римскому не удавалось остановить войну. Он отметил, что история имеет много случаев, когда были попытки Пап уладить военные конфликты, особенно в 20-м веке, но все были тщетными.

"Есть лишь небольшие примеры улаживания таких, внутренних гражданских конфликтов в Африке или Южной Америке, где церковь смогла выступить медиатором, но и это не всегда удавалось", - подчеркнул Бабинский.

В свою очередь издание La Repubblica сообщало, что новый Папа Римский приедет в Украину. По словам журналистов, Турция, Украина и Перу - страны, которые понтифик посетит первыми. Известно, что накануне Папа получил приглашение посетить Украину от президента Владимира Зеленского.

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