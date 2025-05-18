Виктория Амелина умерла в больнице от ранений, которые получила в результате российского удара по Краматорску.

Всемирно известная актриса Анджелина Джоли на церемонии вручения награды Trophée Chopard на Каннском кинофестивале почтила деятелей культуры, погибших в войнах и конфликтах по всему миру.

В своей речи она упомянула и убитую Россией украинскую писательницу Викторию Амелину. Об этом сообщает Variety.

"Мы знаем, что многим деятелям культуры во всем мире не хватает свободы и безопасности, чтобы рассказывать свои истории, и многие потеряли свою жизнь, как Фатима Хассуна, убитая в Газе, Шаден Гардуд, убитая в Судане, и Виктория Амелина, убитая в Украине, и многие другие невероятные деятели культуры, которые должны были бы быть сейчас с нами", – заявила Джоли.

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Она также подчеркнула, что мир в долгу перед всеми теми людьми, "кто рисковал своей жизнью и делился своими историями и опытом, ведь они помогли нам учиться и развиваться".

Напомним, украинская писательница Виктория Амелина пострадала во время ракетного удара российских оккупационных войск по ресторану в Краматорске Донецкой области 27 июня 2023 года.

Женщина получила тяжелые ранения. Несмотря на усилия врачей, спасти Викторию Амелину не удалось. 1 июля она умерла в больнице.

Анджелина Джоли и Украина

С начала полномасштабной войны РФ против Украины актриса и гуманитарный деятель Анджелина Джоли поддерживала нашу страну. В первые месяцы войны она посещала Львов.

В 2023 году актриса призвала помогать Украине донатами. А несколько недель назад Джоли поддержала 14-летнюю украинку, которая пострадала во время обстрела россиянами Изюма 4 февраля 2025 года.

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