Ширшин выразил надежду, что его "снимут в ближайшее время".

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин сообщил, что подал рапорт об увольнении с должности. Об этом говорится в его сообщении в фейсбуке.

Он обвинил военное руководство в бессмысленных задачах, которые приводят к потерям людей.

"Дебильнее задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда-нибудь расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожание перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Все, на что способны, - выговоры, расследования, наложение взысканий", - написал Ширшин.

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Он отметил, что написал рапорт, и выразил надежду, что его "снимут в ближайшее время".

"Спасибо, Генеральный штаб ВСУ! Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи", - добавил Ширшин в заметке.

Что УНИАН писал о комбате Александре Ширшине с позывным "Гений"

В начале апреля Ширшин назвал главные причины ухудшения ситуации на фронте. По его словам, "здесь множество факторов", и один из них - это то, что партнеры Украины боятся принимать какие-либо решения и добиваться справедливости в то время, как Россия имеет достаточно мощный ресурс и может обеспечивать боевые действия. Еще одной причиной сложной сиутации он назвал несознательность самих украинцев, которые "не готовы идти воевать, защищать свою страну, не готовы отстаивать свои границы".

Еще ранее он высказывал мнение, что шансы закончить войну, развязанную против Украины Россией, в 2025 году близки к нулю. Он отметил, что война с Россией является экзистенциальной, однако не все в Украине это понимают. "Это вопрос нашего выживания в первую очередь как нации, как народа. Все ли это понимают в Украине? Я думаю, что нет. На самом деле, очень небольшой процент. Мы можем увидеть это по тому, насколько люди готовы защищать свою страну, насколько люди готовы чем-то жертвовать", - говорил "Гений".

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