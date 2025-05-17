Оба вертолета направлялись в страну из Эстонии.

В небе над Финляндией столкнулись два вертолета с людьми на борту. Известно, что они летели из Эстонии.

Об этом сообщает финское издание Yle. Вертолеты столкнулись возле аэродрома Эура и упали на землю после полудня в субботу, 17 мая. На одном из бортов находилось три человека, на другом – два. По данным финской полиции, все пятеро – погибли.

Эстонское издание Postimees сообщало, что на борту были эстонские бизнесмены.

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Один из вертолетов вспыхнул в процессе падения, место аварии удалось обнаружить из-за дыма. Оба вертолета были полностью разрушены в результате столкновения и падения. Борта нашли в лесистой местности примерно в ста метрах друг от друга.

По данным сайта Flightradar24, который демонстрирует маршруты полетов, эти вертолеты были легкими четырехместными моделями Robinson RR. Один из бортов был зарегистрирован в Эстонии, а второй – в Австрии.

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Авиакатастрофы: другие инциденты

В апреле в Нью-Йорке упал в Гудзон вертолет с детьми на борту. На борту была семья туристов из Испании. Погибли пилот, двое взрослых и трое детей. Впоследствии выяснилось, что в той катастрофе погиб топ-менеджер компании Siemens Агустин Эскобар с семьей.

Масштабная авиакатастрофа произошла 29 декабря в Южной Корее. Тогда пассажирский самолет авиакомпании Jeju Air совершал аварийную посадку после столкновения с птицами. Борт вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонную стену. Выжить удалось лишь двум членам экипажа, 179 человек погибли.

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