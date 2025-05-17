Он отметил, что остановить Путина может только угроза стабильности его режима и перспектива потери власти, а не переговоры в Стамбуле.

Итог встречи делегаций Украины и РФ в Стамбуле всего один - две тысячи военнопленных вернутся домой, однако договоренность "продолжить контакты" никого ни к чему не обязывает и это заявление адресовано прежде всего Белому дому.

Об этом пишет обозреватель "Немецкой волны" Константин Эггерт. Он отметил, что Украине очень важно сохранить нормальные отношения с США, чтобы не прерывался поток помощи, прежде всего военной. А "российской диктатуре важно поддерживать иллюзию готовности к взаимодействию с Украиной и обсуждать некий абстрактный мир", отметил Эггерт.

В противном случае, как отметил обозреватель, в Кремле опасаются, что в Белом доме могут решить, что иметь дело с РФ бессмысленно и применить новые, более болезненные санкции.

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"Остановить Путина может только угроза стабильности его режима и перспектива потери власти. Сегодня она не просматривается. Желающих завербоваться воевать за 5 млн руб пока достаточно", - отметил Эггерт.

Поставленная на военные рельсы российская экономика работает в три смены, отметил обозреватель, поэтому "Путин не отступит от первоначальных намерений поработить Украину", переговоры в Стамбуле "лишь подтвердили это".

Переговоры в Стамбуле

В Офисе президента назвали причину, почему Путин отказался от переговоров с Зеленским в Стамбуле. Помимо прочего Путин отправил в Стамбул делегацию низкого уровня, пытаясь унизить американцев.

При этом 16 мая на переговорах российская делегация во главе с помощником Путина Владимиром Мединским озвучивала неприемлемые требования и угрозы в отношении украинских территорий.

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