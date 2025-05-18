Эта страна является одной из лучших в мире для проживания иностранцев.

Новый рейтинг экспертов из Nomad Capitalist назвал лучшие города для жизни в Испании. В него включены как курортные острова, так и приморские города.

11. Сарагоса

Сарагоса - пятый по величине город страны и является столицей региона Арагон. В городе мощеные улицы, которые "предлагают путешествие назад во времени". Это один из старейших городов Испании с долгой историей, которая восходит к Римской империи.

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Поселиться в Сарагосе будет отличной идеей для тех, кто предпочитает городскую жизнь.

10. Ибица

Известная легендарными вечеринками, Ибица занимает первое место среди Балеарских островов в рейтинге.

Nomad Capitalist рекомендует исследовать "расслабленную и мистическую внутреннюю часть острова", которая находится вдали от тусовочного побережья.

Эксперты добавляют: "Несмотря на свой небольшой размер, Ибица поддерживает разнообразные и уникальные экосистемы, что принесло ей статус Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году".

9. Бильбао

Бильбао, крупнейший город в северном баскском регионе Испании, предлагает легкий доступ к нетронутым и диким пляжам северного побережья.

Nomad Capitalist объясняет, что "средний" город кажется "более управляемым", чем большой, многолюдный город, такой как Мадрид или Барселона.

Однако Бильбао является одним из "более дорогих" городов Испании, где цены на недвижимость выше, чем на южном побережье.

Это отличный вариант для любителей культуры, так как здесь находится художественная галерея Гуггенхайма, одно из самых знаковых мест для посещения испанских художников.

8. Гранада

В Гранаде находится знаменитый дворец Альгамбра, что дает экспатам, которые переезжают туда, возможность "прикоснуться к настоящей испанской культуре".

Хотя экспаты столкнутся с чрезвычайно высокими температурами летом, зимой у них также будет легкий доступ к катанию на лыжах в горах Сьерра-Невада.

А эксперты добавляют: "Поесть вне дома в Гранаде более разумно по сравнению с другими городами Испании".

7. Сан-Себастьян

Сан-Себастьян, который часто считают гастрономической столицей Испании, также имеет один из "самых любимых городских пляжей" страны.

Пляж в форме ракушки Playa de la Concha ранее был назван одним из лучших пляжей в мире.

Также в єтом городе царит "более медленный темп жизни".

6. Валенсия

Третий по величине город Испании имеет "более низкую стоимость жизни по сравнению с другими крупными городами".

"Как городское сердце Коста-Бланки, Валенсия предлагает легкий доступ к прекрасным песчаным пляжам, все в пешей доступности", - отметили эксперты.

Также Валенсия является настоящей родиной паэльи. Местные жители едят ее на обед, а не на ужин.

Эмигранты, живущие в Валенсии, также будут иметь легкий доступ к высокоскоростному железнодорожному сообщению с другими районами страны.

5. Севилья

Севилья находится в самом сердце Андалусии на юге страны. Это популярное туристическое направление с "множеством развлечений на свежем воздухе".

Однако, это также означает, что летом здесь, как правило, много туристов.

Экспатам также придется бороться с жарой, которая иногда превышает 40 градусов в августе.

4. Барселона

Барселона является вторым по величине городом Испании и имеет "разнообразный спектр экспатов", отметили эксперты.

"Вам не нужно покидать город, чтобы найти пляж, поскольку пляж Сан-Себастия удобно расположен в центральном районе Ла-Барселонета", - рассказали эксперты.

Однако как популярное туристическое направление, Барселона имеет более высокую "стоимость еды", чем другие испанские города, предупредили эксперты.

3. Мадрид

Столица Испании является фантастическим местом для экспатов, которые хотят часто навещать семью на родине. В городе есть хороший аэропорт, а железнодорожный вокзал обеспечит быстрый доступ к другим крупным городам Испании.

"Все больше и больше экспатов переезжают в Мадрид в поисках новых возможностей трудоустройства", - добавили эксперты и отметили, что цены в Мадриде в целом выше, чем в других городах страны.

2. Сотогранде

Закрытый комплекс в Андалусии предлагает легкий доступ к полям для гольфа, а многие также занимаются конным спортом.

"Сотогранде — дом для международного сообщества, которое построило новую жизнь за границей", - отмечает Nomad Capitalist

Как и следовало ожидать от роскошного района, цены на недвижимость в Сотогранде высокие, и для бедных экспатов тут места не найдется.

1. Малага

Вершину рейтинга занимает Малага, сердце солнечного и популярного региона Коста-дель-Соль в Испании.

Местные "наслаждаются расслабленным образом жизни", также тут "процветает сообщество экспатов", отметили эксперты Nomad Capitalist.

Хотя Малага в первую очередь популярна своими пляжами, город также имеет легкий доступ к национальным паркам.

Ранее УНИАН.Туризм сообщал, что назван город в Испании, который застыл в средневековье. Он предлагает подлинную культуру и меньшеее количество туристов.

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