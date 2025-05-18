Курс гривни сейчас относительно слабо реагирует на внешние раздражители по доллару, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 18 мая, в большинстве обменников финкомпаний и открытых отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,20 до 41,45 грн/долл. и продажа от 41,50 до 41,80 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 46,30 до 46,60 грн/евро и продажа - от 46,70 до 46,95 грн/евро.

"Продолжение войны на фоне очень небольшого по объемам собственного валютного рынка не делает Украину ведущим игроком в валютных играх крупнейших экономик мира, а сохраняет за ней положение заложника ситуации по курсу доллара и евро по отношению к гривне", - отметил эксперт.

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Однако, как добавил Козырев, благодаря очень зажатому ограничениями Нацбанка украинскому валютному рынку, курс гривни сейчас относительно слабо реагирует на внешние раздражители по доллару:

"И за счет интервенций НБУ практически держит под полным контролем межбанковские котировки по отношению к доллару".

Курс доллара в Украине: прогноз на неделю до 25 мая

Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что на следующей неделе на валютном рынке особых изменений не произойдет. По его словам, действие режима "управляемой гибкости" позволяет избегать резких валютных всплесков.

"Что касается соотношения курса евро к доллару, то и здесь не будет сенсаций: как и на прошлой неделе основные колебания этих валют будут происходить в коридорах 41,4-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро. То есть разница между этими двумя валютами скорее всего останется в пределах 6 гривень", - отметил банкир.

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