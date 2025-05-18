На "Евровидении-2025" победила Австрия.

Только что завершилось одно из самых масштабных событий в музыке - гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение-2025". Победителем стал певец JJ из Австрии с песней "Wasted Love".

Он получил наибольшее количество баллов от зрителей и жюри конкурса, а именно 436 баллов и главную награду шоу - хрустальный кубок.

Интересно, что JJ, настоящее имя которого Йоханнес Пич, был среди фаворитов букмекеров. Правда, ему прогнозировали второе место в конкурсе.

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Текст песни и ее украинский перевод - читайте дальше.

JJ - "Wasted Love"

I'm an ocean of love

And you're scared of water

You don't want to go under

So you let me go under

I reach out my hand

But you watch me grow distant

Drift out to the sea and

Far away in an instant

You left me in the deep end

I'm drownin' in my feelings

How do you not see that?

Now that you're gone

All I have

Is wasted love

This wasted love

Now that you're gone

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love

When you let me go

I barely stayed afloat

I'm floatin' all alone

Still, I'm holdin' on to hope

Now that you're gonе

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love

Wasted love

This wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted

Love (Wasted, wasted, wasted, wasted)

Love

Перевод песни "Wasted Love"

Я - океан любви,

А ты боишься воды.

Не хочешь нырять,

Так что ты позволяешь мне тонуть.

Я протягиваю руку

А ты смотришь, как я

Отдаляюсь от тебя

И исчезаю за волной.

Ты оставил меня в глубинах,

Я тону в своих чувствах -

Неужели ты не видишь?

Теперь, когда тебя нет,

Все, что у меня есть -

Это потерянная любовь.

Я едва удержался на поверхности,

Но все еще плыву,

Я все еще держусь за надежду,

Хотя знаю, что она исчезает.

Потерянная любовь.

Это - потерянная любовь.

Но даже такая любовь

Стоит того, чтобы ее почувствовать.

Напомним, ранее стало известно, как прошел гранд-финал "Евровидения-2025".

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