Только что завершилось одно из самых масштабных событий в музыке - гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение-2025". Победителем стал певец JJ из Австрии с песней "Wasted Love".
Он получил наибольшее количество баллов от зрителей и жюри конкурса, а именно 436 баллов и главную награду шоу - хрустальный кубок.
Интересно, что JJ, настоящее имя которого Йоханнес Пич, был среди фаворитов букмекеров. Правда, ему прогнозировали второе место в конкурсе.
Текст песни и ее украинский перевод - читайте дальше.
JJ - "Wasted Love"
I'm an ocean of love
And you're scared of water
You don't want to go under
So you let me go under
I reach out my hand
But you watch me grow distant
Drift out to the sea and
Far away in an instant
You left me in the deep end
I'm drownin' in my feelings
How do you not see that?
Now that you're gone
All I have
Is wasted love
This wasted love
Now that you're gone
Can't fill my heart
With wasted love
This wasted love
When you let me go
I barely stayed afloat
I'm floatin' all alone
Still, I'm holdin' on to hope
Now that you're gonе
Can't fill my heart
With wasted love
This wasted love
Wasted love
This wasted
Wasted, wasted, wasted, wasted
Wasted, wasted, wasted, wasted
Love (Wasted, wasted, wasted, wasted)
Love
Перевод песни "Wasted Love"
Я - океан любви,
А ты боишься воды.
Не хочешь нырять,
Так что ты позволяешь мне тонуть.
Я протягиваю руку
А ты смотришь, как я
Отдаляюсь от тебя
И исчезаю за волной.
Ты оставил меня в глубинах,
Я тону в своих чувствах -
Неужели ты не видишь?
Теперь, когда тебя нет,
Все, что у меня есть -
Это потерянная любовь.
Я едва удержался на поверхности,
Но все еще плыву,
Я все еще держусь за надежду,
Хотя знаю, что она исчезает.
Потерянная любовь.
Это - потерянная любовь.
Но даже такая любовь
Стоит того, чтобы ее почувствовать.
Напомним, ранее стало известно, как прошел гранд-финал "Евровидения-2025".