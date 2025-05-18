Жизнь рядом с собакой имеет научно доказанные преимущества для здоровья и души.

Человек, рядом с которым живет собака, получает от этого много "бонусов". Как высказался на страницах Paradepets опытный дрессировщик Адриенн Фарричелли, собаки ненавязчиво предлагают нам бесценные ежедневные преимущества, которые не купишь за деньги и которые мы часто даже не замечаем.

Он назвал 10 "подарков", которые мы получаем от своей собаки ежедневно.

1. Собаки повышают уровень окситоцина

Исследования показали, что при взаимодействии с собакой или когда вы её гладите, в организме человека выделяется окситоцин - гормон, известный своей ролью в формировании связи между родителями и детьми, в социализации и снижении уровня стресса. Из-за этих многочисленных преимуществ его еще называют "гормоном любви".

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Выделение окситоцина свидетельствует о том, что люди испытывают к своим собакам похожие чувства привязанности, как и к членам семьи. Этот гормональный всплеск имеет ряд преимуществ: снижение уровня кортизола (гормона стресса), уменьшение частоты сердечных сокращений и усиление ощущений доверия и эмоциональной связи.

2. Собаки снижают кровяное давление

У пожилых людей часто развивается гипертония - высокое кровяное давление. Но собака может спасти ситуацию. Исследования показали, что домашние любимцы меняют наше восприятие негативных обстоятельств, помогая нам видеть их менее стрессовыми, а это в свою очередь может замедлить развитие гипертонии.

В одном из исследований присутствие домашней собаки вызвало снижение как систолического, так и диастолического давления. Это свидетельствует о том, что наличие рядом собаки может быть эффективным дополнительным методом для снижения артериального давления, уменьшения риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Собаки поддерживают вас в лучшей форме

Исследования показывают, что люди, которые имеют собаку, физически активнее, чем те, кто ее не имеет. То есть собаки заставляют вас двигаться, а значит, поддерживают вас в отличной форме, даже когда вы этого не хотите.

Эта дополнительная активность помогает контролировать вес, улучшает сердечно-сосудистую систему и снижает риск диабета.

4. Собаки читают ваше настроение и эмоции

Многие люди готовы заплатить много, чтобы их услышали и поняли. Однако ваша собака делает это бесплатно.

Согласно исследованию, собаки обладают удивительной способностью получать эмоциональную информацию от человека как через звук, так и через изображение, а также различать ее как положительную или отрицательную. Это позволяет им эффективно распознавать эмоциональный смысл человеческих выражений.

Благодаря этой способности собаки могут распознавать, когда вы расстроены, и улавливать ваше настроение, как эмоциональный радар. Ваш пес как будто говорит: "Эй, я рядом и понимаю тебя!".

5. Собаки стоят на страже

Возможно, вас раздражает лай вашей собаки, но с его точки зрения он - ваша гиперпильная охранная камера, которая защищает вас, вашу семью и дом от потенциальных злоумышленников и хищников. Будь то курьер, или бегун с подозрительной осанкой, или листочек, трепещущий как-то слишком подозрительно, - ваш пес все держит под контролем, даже если вы этого не замечаете.

Хотите вы этого или нет, но многие собаки имеют природную склонность следить за всем вокруг. Даже самые маленькие комнатные собачки очень серьезно относятся к этой сторожевой роли.

6. Собаки дарят безусловное принятие

Это то, что мы часто воспринимаем как должное: вашей собаке безразлично, что вы пропустили душ, целый день ходите в пижаме или уже четвертый день едите остатки продуктов из холодильника.

Ваш пес - единственное существо, которое считает вас идеальными.

7. Собаки помнят ваш распорядок лучше вас самих

Возможно, у вас есть смарт-часы, но ваша собака имеет встроенные внутренние часы, которые точно знают, когда время есть, гулять или ложиться спать, и ей не требуется зарядка, синхронизация или обновление программного обеспечения.

Способность собак предвидеть события подтверждена исследованиями. Хотя собаки и не смотрят на часы, как люди, они способны учиться предсказывать временные интервалы на основе определенных сигналов.

8. Собаки помогают вам наслаждаться моментом

Собаки - мастера присутствия. Они не размышляют над тем, что произошло вчера или что может пойти не так завтра. Они здесь, чтобы дать нам ценный урок: замедлитесь, дышите и просто существуйте здесь, в этом моменте.

9. Собаки поднимают вам настроение

Всем известно, что собаки могут помочь поднять моральный дух людей и детей в больницах, но их полезное влияние не ограничивается только пациентами.

Несколько исследований выявили значительно более низкий уровень депрессии среди владельцев собак по сравнению с теми, кто не имеет собак. Прочная связь между владельцем и собакой сыграла значительную роль в снижении уровня депрессии.

10. Собаки гарантируют, что вы никогда не будете одиноки

Когда в доме тихо, телефон молчит, все знакомые заняты, только ваша собака будет рядом с вами. Ее постоянное присутствие успокаивает, чего мы не можем в полной мере оценить - пока однажды она не исчезнет. Когда ошейник и поводок будут лежать у двери только потому, что больше некого будет выгуливать.

Ранее УНИАН рассказывал, почему собака облизывает хозяина. Ветеринар Джулиан Нортон объяснил, что облизывание сигнализирует о привязанности - так собака пытается понять, что человек в этот момент чувствует. Кроме того, это ее способ продемонстрировать, что ей не все равно.

То, что собака облизывает ноги, руки и лицо хозяина, не единственный способ общения для этих животных. Для выражения себя они также используют виляние хвостом. Обычно считается, что так собака выражает счастье, но все гораздо сложнее. Высота, скорость и сила виляния хвостом могут сигнализировать о чем угодно: от радости до нервозности.

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