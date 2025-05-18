Эти профессии являются самыми высокооплачиваемыми в этой стране и не просто так.

Германия продолжает испытывать дефицит квалифицированных кадров. Только в 2023 году было зарегистрировано около 493 тыс. вакансий, тогда как, по оценке экспертов, до 760 тыс. позиций оставались "незаполненными".

Более того, около половины всех вакансий требовали специалистов из списка "дефицитных" профессий. При этом почти каждый десятый сотрудник в Германии - иностранец (в том числе из ЕС, Украины, Индии или РФ). Поэтому очень важно рассмотреть, какие вообще востребованные профессии в Германии, а также каких условий требуют работодатели, какие зарплаты предлагают, а также что важно знать иностранцам (в том числе об Ausbildung) при поиске работы в этой стране.

Какие профессии наиболее востребованы в Германии

Одним из "локомотивов" экономики продолжают оставаться современные технологии. Именно поэтому страна отчаянно нуждается в IT-специалистах, включая программистов, аналитиков, системных администраторов, экспертов по кибербезопасности и так далее — это чуть ли не самые оплачиваемые профессии в Германии.

Видео дня

Кроме того, на подъеме находятся инженерные и технические профессии: инженеры машиностроения, строительства, автоматики, электроники и возобновляемой энергетики.

Какие профессии в дефиците в Германии: не хватает врачей (включая терапевтов, хирургов, анестезиологов, стоматологов) и среднего медперсонала (медсестёр, акушерок, специалистов по уходу за пожилыми); также требуются и другого рода эксперты, включая квалифицированных плотников, каменщиков, плотников, монолитчиков и строительных техников; в сфере транспорта и логистики востребованы водители грузовиков, машинисты поездов, специалисты по складской логистике и др; растет спрос на службы социальной и детской поддержки — это касается воспитателей, социальных работников и так далее.

Если останавливаться на этих специальностях подробнее, чтобы понимать, почему про них говорят, как про высокооплачиваемые профессии в Германии, то средний доход IT-специалиста составляет примерно €50 000 в год (~2,1 млн грн), а руководители IT-проектов - €90-160 тысяч; годовая зарплата инженеров - около €67 150 (~2,9 млн грн); врачи зарабатывают около €80-90 тыс. в год (~3,4-3,9 млн грн), а медсёстры - около €47 тыс. в год (~2,0 млн грн); квалифицированный электрик или автомеханик может рассчитывать на €24-36 тыс. по итогам года.

Профессии в Германии с хорошей зарплатой

По последним данным становится ясно, какая самая выгодная профессия в Германии. Нужно сразу уточнить, что в основном с большим зароботком "сталкиваются" в сфере управления, медицины и финансов. К примеру, руководители компаний (CEO) получают €150-500 тыс. в год (~6,5-22 млн грн). Врачи-специалисты (нейрохирурги, кардиохирурги и др.) зарабатывают €80-300 тыс./год (что при конвертации составляет где-то 3,4-13 млн грн).

Среди других лидеров по доходам - инвестиционные банкиры (€90-250 тыс.＋бонусы) и IT-менеджеры (€90-160 тыс.). Инженеры, юристы и финансисты получают порядка €70-140 тыс. (3-6 млн грн).

Но к этому списку также можно добавить, к примеру, технических специалистов, у которых "средняя зарплата" в среднем составляет где-то 67 тысяч евро в год (приблизительно 2,9 млн грн), IT-специалисты - ~€50 тыс. (~2,1 млн грн), а опытные программисты и архи­текторы ПО (программного обеспечения) могут зарабатывать ещё больше.

Аусбильдунг в Германии

Ausbildung - уникальная система дуального профессионального образования, которая позволяет получить востребованную профессию за короткий период времени. Список профессий в рамках Ausbildung очень широк, в частности, он включает даже специальности, названные ранее.

При этом обучающиеся получают стипендию, постепенно увеличивающуюся с годом обучения (в среднем около трети от зарплаты специалиста с тем же образованием). После завершения обучения выпускники по этой программе обычно получают гарантированную работу по специальности или продолжают учебу. В дальнейшем они могут рассчитывать на зарплату немногим ниже, чем у выпускников ВУЗа.

Самое важное во всем этом процессе - это то, что Ausbildung доступен не только гражданам ФРГ, но и иностранцам. Для начала обучения иностранцам обычно требуется виза для профессионального обучения (Ausbildung visa), знание немецкого языка на уровне B1–B2, а также подтверждение того, что претендент подходит под критерии отбора (например, аттестат).

Требования к иностранным специалистам для работы в Германии

Для нерезидентов из третьих стран обычно требуется признание диплома (Anerkennung). Если вы получили образование за рубежом, нужно подтвердить, что оно эквивалентно немецкому. Для врачей, медсестёр, фармацевтов и других регулируемых профессий это означает получение официальной лицензии ("апробации").

Кроме того, необходимо разрешение на работу - согласование вакансии с Федеральным агентством занятости (Bundesagentur für Arbeit). Фактически, прежде чем вы получите визу, нужно иметь оффер от работодателя и его согласие на ваше трудоустройство. Также не стоит забывать про языковой минимум. Ведь для большинства профессий, особенно в медицине, знание немецкого является обязательным (обычно B2–C1 для специалистов).

Еще один немаловажный фактор — наличие визы и ВНЖ.

Иностранцам необходимо оформить национальную рабочую или учебную визу в консульстве ФРГ и получить вид на жительство в Германии. Закон о привлечении квалифицированных специалистов упростил эти процедуры.

Например, для высококвалифицированных специалистов с высшим образованием предусмотрена так называемая Blue Card (аналог "грин-карты"), которая выдаётся при оффере зарплаты от 56 800 тысяч евро в год или, для дефицитных специальностей, включая IT или инженерии - от €44 304.

Какие профессии будут актуальны ближайшие 10 лет

В долгосрочной перспективе сохранятся те же тенденции. Страны ЕС прогнозируют резкий дефицит работников в STEM-направлениях (естественные и точные науки), а также в медицине и инфраструктурных профессиях.

Какие профессии востребованы в Германии на текущий момент, такие и сохранят свою релевантность впоследствии.

По оценке, к 2030 году в Германии может быть до 5 миллионов незанятых вакансий без квалифицированных кадров. Лидерами спроса останутся IT и цифровые технологии (разработка ПО, аналитика данных и особенно искусственный интеллект), инженерия (особенно "зелёная" энергетика, а также строительство и автоматизация).

Другие новости о работе и зарплатах в Европе

Ранее УНИАН сообщал, где выше зарплата - в Чехии, Германии или Польше. К примеру, в Германии работники получают минимум 12,82 евро в час в 2025 году, тогда как в Польше получается — 7,13 евро или 30,50 злотых в час.

Кроме того, мы рассказывали, какую минимальную зарплату получают именно украинцы в Германии. Некоторые наши граждане работают в низкоквалифицированных сферах, поскольку не знают язык или не могут подтвердить свой диплом. А многие женщины и вовсе вынуждены работать неполный рабочий день, чтобы ухаживать за детьми.

Вас также могут заинтересовать новости: