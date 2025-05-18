Без насекомых будут нарушены пищевые цепочки, что грозит дестабилизацией всей природной экосистемы.

Насекомые могут казаться надоедливыми и вредными существами, без которых наша жизнь была бы лучше. Но на самом деле все с точностью до наоборот. Наш мир, каким мы его знаем, в очень значительной степени зависит от существования насекомых. А вот что действительно плохо - это то, что в последние десятилетия насекомые, кажется, начали вымирать. По крайней мере некоторые виды, сообщает научный вестник Earth.com.

Долговременное научное исследование, которое началось еще в 1970-х годах, свидетельствует о впечатляющем сокращении совокупной биомассы насекомых - примерно на 50%.

Исследователи из Университета Юлиуса-Максимилиана Вюрцбурга (Германия) провели масштабное исследование в 179 местах в Баварии. Их выводы предлагают жуткий взгляд на мир, где насекомые борются за выживание в условиях быстрого изменения условий существования.

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Особую тревогу у исследователей вызывает сокращение популяции пчел, которые являются важным звеном в жизненном цикле многих растений, в том числе и хозяйственных. Исследователи фиксируют сокращение разнообразия пчел во всех типах среды обитания, от городов до лугов. Но если в лесах пчелы более или менее адаптировались к жаре и сохранили свои популяции, то в городах ситуация значительно хуже. Популяции городских пчел сократились на 65%, что является катастрофой для городских растений, зависимых от опыления насекомыми.

Доктор Кристина Гануза, биолог, работающая над проектом, отметила, что критическую роль здесь, очевидно, сыграли ночные температуры, которые в городах значительно выше, чем в дикой местности. То есть пчелы не могут избежать жары ни днем, ни ночью, что становится для них смертельной ловушкой.

Для сельского хозяйства опасностью является сокращение количества не только пчел, но и насекомых-хищников, которые контролируют популяции насекомых-вредителей. Исследователи обнаружили, что ситуация остается более или менее стабильной там, где сельхозугодья перемешаны с природными ландшафтами.

Исследователи отмечают важность сочетания природных сред обитания в пределах городских и сельскохозяйственных районов. Без зеленых коридоров насекомые теряют не только свои дома, но и пути к выживанию.

Когда насекомые исчезают, последствия распространяются наружу. Пчелы исчезают, а цветы остаются без опыления. Популяции хищников сокращаются, а вредители бесконтрольно размножаются. Следствием становится нарушение пищевых цепочек, что ставит под угрозу стабильность целых экосистем.

Полностью исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

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