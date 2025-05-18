Среди раненых - 4-летний ребенок.

Российские оккупанты в ночь на 18 мая атаковали беспилотниками Киев и область. В результате удара на Киевщине погиб человек, а также есть раненые.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, по состоянию на 06:10 было зафиксировано падение обломков сбитого российского беспилотника в Голосеевском районе.

"Повреждена крыша нежилого здания. Без пожара и пострадавших. На месте работают специалисты. Тем временем угроза сохраняется, вражеские дроны еще фиксируют в окрестностях Киева. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!", - отметили в сообщении.

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В то же время глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что из-за вражеской атаки в Обуховском районе Киевской области погибла 28-летняя женщина.

Кроме того, по его словам, были ранены 59-летний мужчина, 61-летняя женщина и ребенок, которому 4 года.

"Они доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавших средней тяжести", - подчеркнул Калашник.

Также из-за атаки РФ частично был разрушен частный дом, а в многоэтажном жилом доме повреждены окна.

В свою очередь в Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 17 мая российские оккупанты ударили по рейсовому автобусу в Сумской области, в результате чего погибли девять человек, еще семеро получили ранения.

Как отметили в местной администрации, россияне сознательно атаковали гражданский транспорт, который не представлял никакой угрозы.

Также стало известно, что в результате удара по автобусу на Сумщине погибли супруги, а именно учительница Елена Евтушенко и ее муж Игорь, который работал в "Укрзализныце". У погибших остался сын и 10-летняя внучка.

Кроме того, в ночь на 16 мая армия РФ атаковала Одесскую область, в результате чего люди получили ранения и был разрушен дом директора Одесского зоопарка.

"Под ударами были объекты гражданской инфраструктуры Белгород-Днестровского и Одесского районов. В результате вражеской атаки осколочные ранения, минно-взрывные травмы, перелом и термические ожоги получили двое мужчин и женщина. На момент атаки пострадавшие находились по месту жительства", - отметили в Одесской областной прокуратуре.

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