Причины плохого самочувствия собаки могут скрываться как в питании, так и в ее образе жизни.

Все люди хотят, чтобы их собаки жили как можно дольше и имели хорошую жизнь, наслаждаясь ею, однако есть несколько вещей, которые мы делаем, не осознавая этого, которые приводят к тому, что наши собаки умирают раньше. Об этом пишет ветеринар Марк душ Анжос для Parade Pets, который назвал 9 вещей, которые приводят к преждевременной смерти собак.

Допускаете избыточный вес или ожирение вашей собаки

Некоторые собаки, которые склонны к ожирению, страдают от хронических и мучительных заболеваний, таких как диабет. По словам врача, у всех собак с избыточным весом высвобождаются воспалительные продукты, которые наносят еще более серьезный вред.

"Собаки с ожирением умирают раньше от рака, воспаления суставов, вторичного артрита и многих других хронических воспалительных заболеваний, о которых мы до сих пор не знаем", - объяснил Анжос.

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Ветеринар заметил, если вы кормите собаку сухим кормом, то это является одной из главных причин лишнего веса животного, поскольку эти корма содержат большое количество дешевых углеводных наполнителей.

Даете собаке слишком много лакомств

Еще одной серьезной причиной ожирения и короткой жизни, по словам специалиста, является лакомство для собак.

"Исследования показали, что собаки, которые сидят на диетах для снижения веса, в большинстве случаев не теряют вес. Одной из причин этого является то, что собаки все равно получают столько же, или даже больше, калорий через лакомства", - подчеркнул ветеринар.

В качестве альтернативы, Анжос советует давать животным чернику, яблоки, морковь или же утиные лапки.

Не выгуливаете собаку

По словам ветеринара, людям следует гулять с собакой два-три раза в день. Если у вас нет возможность гулять с ней ежедневно, то займите ее физической активностью хотя бы дома.

"Некоторым собакам подходит игра в мяч, другим - беговая дорожка, некоторым нравятся кормушки с пазлами, и почти все они любят игрушки для жевания. Хотя некоторые тренеры все еще выступают против перетягивания каната, зоопсихологи, изучающие обогащение окружающей среды, обнаружили, что эта игра имеет один из лучших эффектов на показатели бдительности", - заметил автор материала.

Не чистите собаке зубы

Ветеринар рассказал, что животные, которые не имеют стоматологического ухода, умирают раньше других.

"Поскольку многие инфекционные заболевания сейчас под контролем, мы все можем сосредоточиться на этом. Большинство собак имеют пародонтоз до 3 лет, и нужно лишь несколько минут раз в день, чтобы контролировать накопление зубного камня, предотвратить образование гноя и предотвратить вторичные заболевания, которые распространяются из десен на сердце, легкие и печень", - отметил Анжос.

Кормление собак сухим кормом

По словам врача, сухие корма являются главной причиной ожирения собаки, однако вы можете предотвратить это, если будете кормить ее мясной, полноценной пищей. Если у вас нет времени на приготовление пищи для животного, тогда стоит покупать только высококачественный, минимально обработанный корм.

Не осматриваете собаку

Ветеринар советует проводить простой домашний медицинский осмотр животного раз в неделю, чтобы выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях.

"Я хочу, чтобы все владельцы собак научились слушать грудную клетку собаки и проверять температуру (стетоскоп стоит около 10 долларов), но важно, чтобы вы научились открывать и закрывать суставы, прощупывать шишки и бугорки и замечать все новое, чтобы вы могли помочь собаке, пока проблема еще только началась", - отметил Анжос.

По словам эксперта, также важно, чтобы ваше животное было ухоженным, поэтому время от времени вы можете водить его на сеанс груминга.

Не социализируете собаку

Собаки нуждаются в социализации на протяжении всей своей жизни. По словам врача, собаки, которые не социализированы, проживут короткую жизнь. Они также чаще кусаются и нападают на других собак во время прогулок.

Не дрессируете собаку

Как говорит Анжос, многие собаки умирают из-за проблем с поведением, поэтому некоторые люди отдают их в приют, ведь не знают, что с ними делать.

"Научить собаку реагировать на базовые команды - это совсем не то, за что вам придется платить кому-то другому. Есть отличные книги, которые вы можете взять в библиотеке, чтобы узнать все, что вам нужно знать, а также хорошие видео на YouTube и бесплатные программы на нескольких сайтах", - заверил специалист.

Избегаете визитов к ветеринару

По словам врача, ежегодные визиты к ветеринару очень важны в любом возрасте, а когда собака становится взрослее, то плановый визит стоит проводить дважды в год.

Другие интересности о собаках

Ранее эксперты назвали 9 пород собак, которые подойдут для квартиры. В этот перечень вошли кавалер Кинг Чарльз спаниель, бишон фризе, кубинская шелковая собака или гаванский бишон, английский бульдог, йоркширский терьер, ши-цу, мопс, французский бульдог и виппет.

Также ветеринар рассказал, какие человеческие вкусности можно и не стоит давать собакам. По его словам, этим животным можно есть чернику, морковь, яблоки, арбуз и орехи.

Если говорить о том, что может навредить собакам, то это виноград и изюм, шоколад, картофельные чипсы, конфеты и орехи макадамии.

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