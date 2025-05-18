Дата 18 мая имеет много народных обычаев и считается скорбной для Украины.

Сегодняшняя дата является важной в сфере культуры, ведь посвящена музеям. В нашей стране 18 мая считается скорбной датой. А украинцам следует знать, какие действия в праздник сегодня считаются несчастливыми и могут привести к беде.

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Какой сегодня праздник в мире

На мировом уровне 18 мая отмечается День музеев, учрежденный ЮНЕСКО. Как ясно из названия, он посвящается важности музейных комплексов для культуры. В эту дату многие учреждения устраивают день открытых дверей и открывают особенные выставки.

В сфере здравоохранения наступает не менее важный сегодня праздник - День информированности о ВИЧ-инфекции и памяти погибших от СПИДа. В обществе до сих пор живучи мифы о ВИЧ, а зараженные сталкиваются с дискриминацией. Мало кому известно, что антиретровирусная терапия делает людей с ВИЧ не заразными и позволяет им вести полноценную жизнь.

Из мировых знаменитостей, родившихся 18 мая, достойны упоминания поэт и математик Омар Хаям, инженер Оливер Хевисайд, философ Бертран Рассел, архитектор Вальтер Гропиус, кинорежиссер Френк Капра, футболиста Деннис Бергкамп и Рикарду Карвалью.

Какой сегодня праздник в Украине

Среди наших граждан есть не меньше достойных именинников этого дня: военный УНР Александр Пилькевич, поэтесса и военнослужащая ВСУ Ярина Чорногуз, певец Alekseev.

О том, что за праздник сегодня в нашей стране, могут знать приближенные к армии люди. Это День резервиста - так называют людей, которые числятся в военном резерве и готовы в любой момент присоединиться к ВСУ. Они - гордость и надежда страны.

Ещё одно важное событие дня - День памяти крымскотатарского народа. Мы отдаем дань уважения крымским татарам и скорбим о представителях народа, которые были депортированы из родины или стали жертвами репрессий.

Какой сегодня праздник церковный

В новом стиле этот день посвящен памяти семерых церковных Вселенских соборов, на которых были учреждены важнейшие догматы православного учения. Также верующие чествуют мученика Феодота и семь пожилых христианок-мучениц.

Христиане и общины, которые не перешли на современный календарь, могут помнить, какой сегодня церковный праздник будет по старому стилю - дата почитания игумена Никифора Мидийского и мученицы Ирины.

Что сегодня за праздник в народе

Наши далекие предки называли этот день Федот Овсяник, поскольку сеяли овес. Из прошлогодней крупы хозяйки готовили кашу и пироги, которые разделяли между членами семьи.

По давним представлениям 18 мая - праздник, удачный для посевных работ. Святому Феодоту фермеры молятся о хорошем урожае и здоровье растений.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы

Народная мудрость об этой дате сложила несколько поговорок, которые предсказывают будущую погоду:

отцвела сирень - к раннему лету;

если появилось много майских жуков, то скоро потеплеет;

громко каркают вороны - к осадкам;

если весь день дождит, то до конца месяца будет сыро.

Современные прогнозы указывают на то, что погода 18 мая немного теплее, чем раньше, и с дождями в большинстве регионов.

О запретах этого дня легко догадаться, если вспомнить, какой праздник 18 мая наступает по народным верованиям. Нельзя лениться, откладывать работу на огороде, ссориться с родными. Неудачным 18 мая считается для шитья и вышивки.

Чей День ангела сегодня

Современный календарь рекомендует отметить именин тезкам имён Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Юлиан, Александра, Джулия, Ефросинья, Клавдия, Кристина, Матрена, Фаина и Юлия.

Если вы придерживаетесь старого стиля, то вам также стоит знать, какой сегодня праздник именин наступает - это День ангела Адриана, Якова и Ирины.

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