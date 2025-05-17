Православный праздник сегодня в народе называют Федот-овсянник и внимательно следят за погодными приметами.

18 мая в церкви отдают почести святым отцам семерых Вселенских соборов. Кого молитвенно вспоминают в эту дату, народные обычаи и предостережения дня, а также какой сегодня церковный праздник в Украине по юлианскому календарю - рассказываем ниже.

Какой праздник сегодня церковный в новоюлианском календаре

Вселенские соборы - означает собрания, на которых собирается в основном епископат церкви. Они обсуждают вопросы и решают проблемы, касающиеся церкви, устанавливают церковные праздники. 18 мая вспоминают всех святых отцов, которые принимали участие в семерых таких соборах.

Они прошли в период с IV века по VIII-й, а всего в них участвовали свыше 2 тысяч епископов и священников.

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Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

В юлианском календаре 18 мая чествуют мученицу Ирину Македонскую, а также чудотворную икону "Неупиваемая чаша".

О чем молиться и чего нельзя делать сегодня

18 мая с молитвами обращаются к святому Феодоту Анкирскому, память его также совершается в эту дату. Святого считают помощником весны, поэтому в народе просят у Феодота щедрого урожая.

На Федота-овсянника принято варить овсянку и печь овсяное печенье (отсюда и название праздника). Также говорят, что если 18 мая влюбленные возьмутся за руки и три раза обойдут дуб, то будут вместе жить долго и без проблем.

Церковь в эту дату не приветствует ругань и сквернословие, скандалы и сплетни, зависть и жадность. Как и в любой другой день запрещено лениться и обижать кого-либо, особенно животных.

По народному поверью сегодня нельзя начинать новые дела, покупать обновки и менять работу - все не заладится. Также считается, что не стоит принимать в дар ношенные вещи - вместе с ними получишь чужие проблемы.

Кто празднует день ангела 18 мая

Именины сегодня у Павла, Семена, Кристины, Юлии, Андрея, Дениса, Петра, Александры, Клавдии. По старому календарю - у Ирины и Якова.

Считается, что те, кто родился сегодня - добрые, надежные, талантливые и стремятся быть полезными другим. Среди них многие выбирают творческие профессии - становятся писателями, художниками, актерами.

Приметы 18 мая

По погоде и приметам определяют, не будет ли ненастья и каким будет урожай. Много примет также было связано с дубом:

за облаками не видно луны - быть дождю;

закат как будто в дымке - лето будет дождливым;

сполохи на заре - погода поменяется.

Если у дуба уже распустились листья - к урожаю овса, но, если вдруг дерево начало сбрасывать листья - это к неурожаю.

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