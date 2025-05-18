Украинцев заверили, что каких-либо резких и разрушительных изменений не стоит ожидать.

Курс валют в Украине с 19 до 25 мая будет зависеть преимущественно от экономических факторов. В связи на валютном рынке можно ожидать относительную стабильность и прогнозируемость изменений.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что рынок надежно защищен от любых разрушительных нежелательных явлений.

По его мнению, курс доллара с 19 по 25 мая будет находиться в пределах 41,4 - 41,8 гривни за доллар на межбанке и 41,4 - 41,8 гривни за доллар на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 25 мая включительно будут стоить 4140 - 4180 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся в 41400 - 41800 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что начало сезона налоговых выплат может повлиять на валютный рынок - курсовые показатели межбанка и наличного рынка выровняются, а разница между курсами будет почти нулевой.

Аналитики инвестиционной компании Dragon Capital считают, что девальвация гривни будет происходить медленнее, чем ожидалось. По их мнению, на конец текущего года курс доллара в Украине может достигнуть отметки в 44 гривни.

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