Путин в этом противостоянии избрал сторону своих генералов.

Между ЧВК "Вагнера" и военным руководством России продолжается настоящая вражда. Минобороны РФ пыталось подавить критику основателя ЧВК Евгения Пригожина в свой адрес.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые были слиты в сеть. Отмечается, что чиновники Минобороны рассматривали возможность начала публичной кампании по дискредитации Пригожина через доверенных лиц.

"Официальные лица сначала отметили, что если МО собирается противодействовать публичным заявлениям Пригожина, то они должны найти союзников с равным статусом для борьбы с Пригожиным, а не делать это сами", — указывается в одном из документов.

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Однако Минобороны РФ не было уверено, что сможет успешно вести информационную кампанию против Пригожина, если правительство РФ не запретит ему делать громкие публичные высказывания. Выводы об этом сделали исходя из отчета радиотехнической разведки. При этом именно Минобороны РФ отрицает любые конфликты с основателем "Вагнера".

По словам старшего научного сотрудника Института исследований внешней политикив Филадельфии Роба Ли, Пригожин не всегда представлял проблему для Кремля.

"Путин любит использовать конкурирующие группировки как способ сохранения власти, но это очень вредно в военной операции", — пояснил аналитик.

В документах отмечается, что российские военные не могут точно сказать, была ли у "вагнеровцев" нехватка боеприпасов благодаря преднамеренным действиям Минобороны. Дело в том, что боеприпасы распределялись непосредственно через оперативную группу в Бахмуте, а не министерство.

В то же время далее указывается, что в первой половине февраля 2023 года запросы ЧВК "Вагнер" были выполнены, хоть и не полностью. Более того - чиновники Министерства обороны предложили удвоить поставки боеприпасов "вагнеровцам", когда риторика Пригожина стала еще более жесткой. Они даже планировали публично об этом заявить. Кроме того, Пригожина вызвали на встречу с Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу 22 февраля.

"Встреча почти наверняка касалась по крайней мере частично публичных обвинений Пригожина и вытекающей из этого напряженности в отношениях с Шойгу", — говорится в одном из документов.

Перед этой встречей Пригожин утверждал, что в середине февраля он умолял Путина разрешить ему продолжить набирать заключенных в свою группировку, а также иностранцев. Но Путин приказал Пригожину обращаться по этому поводу в Минобороны, фактически встав на сторону своих генералов.

Скандалы с Пригожиным

В течение последних месяцев основатель ЧВК "Вагнера" сильно критиковал Минобороны. В частности, он жаловался на недостаточное количество людей и боеприпасов. На днях его риторика стала еще более резкой. На фоне множества тел ликвидированных наемников Пригожин пожаловался, что из-за дефицита боеприпасов его "группа Вагнера" несет в Бахмуте тяжелые потери.

4 мая он опубликовал очередное видео, в котором заявил, что его группировка понесла слишком тяжелые потери и может уйти из Бахмута 10 мая.

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