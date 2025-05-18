Москву проинформировали, что если прогресса в переговорах не будет, Конгресс США примет закон о санкциях.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что Россия и Украина подготовят свои предложения по условиям прекращения огня на фронте.

"Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров, – ред.) сказал мне, что Москва подготовит документ с изложением своих требований о прекращении огня в Украине. Украинская сторона будет работать над собственным предложением о прекращении огня, и мы надеемся представить его в ближайшее время", – приводит его слова Clash Report.

Он отметил, что если эти документы будут содержать "реалистичные идеи", удастся достичь прогресса

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"В противном случае мы будем иметь другую оценку. Есть и другие вопросы, которые нам нужно решать, и мы не хотим продолжать бесконечные переговоры по Украине", – добавил Рубио.

Госсекретарь США также высказался относительно санкций против России.

"Мы попросили Сенат дать нам немного времени, чтобы увидеть, сможем ли мы достичь прогресса в переговорах по Украине. Если не будет достигнут прогресс, Сенат примет законопроект о санкциях против России", – пояснил он.

По его словам, Вашингтон уже проинформировал Москву, что если прогресс в переговорах по войне в Украине достигнут не будет, Конгресс примет закон о санкциях.

"Принятие Конгрессом законопроекта о санкциях против России – это то, что мы не можем остановить или контролировать", – констатировал Марко Рубио.

Война в Украине: другие заявления политиков

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на террористический удар РФ по Сумской области, где оккупанты атаковали автобус с гражданскими. Французский лидер напомнил, что еще недавно он и лидеры ряда стран в Киеве призвали Трампа усилить давление на РФ и осудить ее нежелание прекратить огонь.

Между тем госсекретарь США Рубио заявил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным. Пока неизвестно, где и когда эта встреча состоится.

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