Землю 'качает': ученые предупредили об изменении полюса вращения

Полюс вращения Земли может сместиться на 27 метров в течение 200 лет - от 1900 до 2100 года - в результате таяния ледников. К такому выводу пришли ученые из Института геодезии и фотограмметрии в Цюрихе, проанализировав спутниковые данные.
Они предупреждают: таяние ледяных щитов Гренландии и Антарктиды уже сегодня меняет вращение планеты.
Полюс вращения - это точка, где ось вращения Земли пересекает ее поверхность. Из-за изменения распределения массы на планете эта точка постепенно смещается. Масштабное таяние ледников имеет глобальный эффект - Антарктида теряет около 150 млрд тонн льда ежегодно, Гренландия - примерно 270 млрд тонн, по данным NASA.
"Полюс вращения может сместиться на 27 метров к 2100 году относительно своего положения в 1900 году, если выбросы парниковых газов не уменьшатся", - говорится в исследовании.
Даже при более оптимистичном сценарии со снижением выбросов, ожидаемое смещение составит 12 метров до конца века.
Важно различать:
- Полюс вращения - переменная точка, связанная с массовым балансом Земли.
- Географический полюс - фиксированный ориентир для навигации.
- Магнитный полюс - место самого сильного магнитного поля, которое также смещается.
Интересно, что северный магнитный полюс с 1830-х годов уже переместился более чем на 2250 км - из Канады в Сибирь. Это связано с движением жидких металлов во внешнем ядре планеты, что создает магнитное поле.
Изменения, которые когда-то казались теорией, сегодня происходят в реальном времени - и влияют не только на навигацию, но и на саму динамику планеты.