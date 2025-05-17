Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что его американский коллега Дональд Трамп отреагирует на цинизм российского диктатора Владимира Путина. Такое заявление французский лидер сделал 17 мая в Тиране, комментируя российский удар по автобусу на Сумщине, в результате которого погибли 9 человек. Об этом пишет BFMTV.
"Столкнувшись с цинизмом президента Путина, я считаю, я даже уверен, что президент Трамп, которому не безразлична репутация Соединенных Штатов Америки, отреагирует. Президента избрал американский народ. Он прибыл с благотворительной целью - установить мир. И он сказал, что привлечет всех к установлению мира", - сказал Макрон во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.
Также президент Франции напомнил, что неделю назад в Киеве он, а также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск призвали Трампа усилить давление на РФ и осудить ее нежелание прекратить огонь.
"Предложения о прекращении огня, которые, я хотел бы напомнить вам, являются американской инициативой, не были соблюдены президентом Путиным и его армией", - заявил Макрон.
Российский удар по автобусу на Сумщине
Как писал ранее УНИАН, утром 17 мая россияне ударили по рейсовому автобусу возле Белополья в Сумской области. В результате погибли 9 мирных жителей. Семь человек получили ранения, трое из них - в тяжелом состоянии, сообщил председатель Сумской областной государственной администрации Олег Григоров. По его словам, россияне сознательно атаковали гражданский транспорт, который не представлял никакой угрозы.
Стало известно, что в результате удара по автобусу на Сумщине погибли супруги - учительница и железнодорожник. Как сообщили в отделе образования исполкома Белопольского горсовета, Елена Евтушенко была директором Центра профессионального развития педагогических работников Белопольского городского совета. Ее муж Игорь работал в "Укрзализныце". У них остался сын и 10-летняя внучка.
Посол ЕС Катарина Матернова отреагировала на удар РФ по автобусу на Сумщине. Она заявила, что Российская Федерация демонстрирует на просто отсутствие воли к миру, а продолжает осуществлять целенаправленный террор против мирного населения. По ее словам, еще вчера российская делегация сидела за столом мирных переговоров в Стамбуле, и у нее был шанс доказать свою готовность прекратить кровопролитие.