Президент Франции считает, что Трамп, которому не безразлична репутация США, должен отреагировать на преступление РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что его американский коллега Дональд Трамп отреагирует на цинизм российского диктатора Владимира Путина. Такое заявление французский лидер сделал 17 мая в Тиране, комментируя российский удар по автобусу на Сумщине, в результате которого погибли 9 человек. Об этом пишет BFMTV.

"Столкнувшись с цинизмом президента Путина, я считаю, я даже уверен, что президент Трамп, которому не безразлична репутация Соединенных Штатов Америки, отреагирует. Президента избрал американский народ. Он прибыл с благотворительной целью - установить мир. И он сказал, что привлечет всех к установлению мира", - сказал Макрон во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Также президент Франции напомнил, что неделю назад в Киеве он, а также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск призвали Трампа усилить давление на РФ и осудить ее нежелание прекратить огонь.

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"Предложения о прекращении огня, которые, я хотел бы напомнить вам, являются американской инициативой, не были соблюдены президентом Путиным и его армией", - заявил Макрон.

Российский удар по автобусу на Сумщине

Как писал ранее УНИАН, утром 17 мая россияне ударили по рейсовому автобусу возле Белополья в Сумской области. В результате погибли 9 мирных жителей. Семь человек получили ранения, трое из них - в тяжелом состоянии, сообщил председатель Сумской областной государственной администрации Олег Григоров. По его словам, россияне сознательно атаковали гражданский транспорт, который не представлял никакой угрозы.

Стало известно, что в результате удара по автобусу на Сумщине погибли супруги - учительница и железнодорожник. Как сообщили в отделе образования исполкома Белопольского горсовета, Елена Евтушенко была директором Центра профессионального развития педагогических работников Белопольского городского совета. Ее муж Игорь работал в "Укрзализныце". У них остался сын и 10-летняя внучка.

Посол ЕС Катарина Матернова отреагировала на удар РФ по автобусу на Сумщине. Она заявила, что Российская Федерация демонстрирует на просто отсутствие воли к миру, а продолжает осуществлять целенаправленный террор против мирного населения. По ее словам, еще вчера российская делегация сидела за столом мирных переговоров в Стамбуле, и у нее был шанс доказать свою готовность прекратить кровопролитие.

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