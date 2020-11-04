По словам заместителя командующего ООС, с начала боевых действий на Донбассе было заявлено о 21 перемирии, и объявленное в конце июля является наиболее эффективным - количество обстрелов уменьшилась более чем в 5 раз.

За 100 дней перемирия на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь на брифинге о ситуации в районе проведения ООС.

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По его словам, с начала боевых действий на Донбассе в 2014 году было заявлено о 21 режиме прекращения огня и «этот режим (объявленный в конце июля 2020 года - УНИАН) является наиболее эффективным».

«Вы знаете, что обстрелы имеют место, они продолжаются, в том числе и из различных видов вооружения, но благодаря усилиям всех наших военных, прежде всего тех, кто находится на первой линии, - мы поддерживаем и выполняем взятые на себя обязательства о прекращении и неоткрытии огня на провокационные обстрелы», - подчеркнул генерал-майор.

По его словам, в период с 27 июля по 4 ноября на Донбассе погибли трое военных, 11 военных получили ранения и боевые травмы. «За такой же период до начала режима прекращения огня общие потери составили 197 военных, в том числе 17 погибших», - добавил он.

«По количеству обстрелов - в целом мы говорим о цифре 224 обстрела, при этом за такой же период до режима прекращения огня было примерно 1,2 тыс. обстрелов. Мы видим, что почти более чем в 5 раз уменьшилось количество обстрелов. Это позволяет думать о положительном результате и о том, что надо двигаться более мощно в этом направлении», - сказал Бондарь.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

В частности, 6 сентября российские оккупанты грубо нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

30 октября в 00: 28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины.

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Автор: Константин Гончаров