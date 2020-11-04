В ООС посчитали потери украинских военных за 100 дней "перемирия" / фото УНИАН

За 100 дней перемирия на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь на брифинге о ситуации в районе проведения ООС.

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По его словам, с начала боевых действий на Донбассе в 2014 году было заявлено о 21 режиме прекращения огня и «этот режим (объявленный в конце июля 2020 года - УНИАН) является наиболее эффективным».

«Вы знаете, что обстрелы имеют место, они продолжаются, в том числе и из различных видов вооружения, но благодаря усилиям всех наших военных, прежде всего тех, кто находится на первой линии, - мы поддерживаем и выполняем взятые на себя обязательства о прекращении и неоткрытии огня на провокационные обстрелы», - подчеркнул генерал-майор.

По его словам, в период с 27 июля по 4 ноября на Донбассе погибли трое военных, 11 военных получили ранения и боевые травмы. «За такой же период до начала режима прекращения огня общие потери составили 197 военных, в том числе 17 погибших», - добавил он.

«По количеству обстрелов - в целом мы говорим о цифре 224 обстрела, при этом за такой же период до режима прекращения огня было примерно 1,2 тыс. обстрелов. Мы видим, что почти более чем в 5 раз уменьшилось количество обстрелов. Это позволяет думать о положительном результате и о том, что надо двигаться более мощно в этом направлении», - сказал Бондарь.

Перемирие на Донбассе

  • С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • В частности, 6 сентября российские оккупанты грубо нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.
  • 30 октября в 00: 28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины. 

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Автор: Константин Гончаров