Этот совещательный орган будет изучать опыт расследования военных преступлений и преступлений против человечности и разработки национальных стандартов в этой области.

В Офисе генерального прокурора создают Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, состоялось первое заседание этого Международного совета экспертов.

В частности, генпрокурор Ирина Венедиктова провела первое заседание с национальными экспертами этого совещательного органа.

В связи с этим сказано, что основной целью создания Международного совета экспертов является привлечение иностранных и международных специалистов, национальных экспертов по международному гуманитарному и международному уголовному праву, а также представителей неправительственных правозащитных организаций с целью изучения опыта расследования военных преступлений и преступлений против человечности и разработки национальных стандартов в этой области.

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"Эта международная экспертная платформа позволит нам выработать дорожную карту по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта в Крыму и на Востоке Украины, а также привлечению к ответственности причастных за совершение военных преступлений и преступлений против человечности во всех юрисдикциях. Сейчас мы работаем во многих векторах одновременно: продолжается расследование и направление дел в национальные суды, также мы активно взаимодействуем с Международным уголовным судом, кроме этого сотрудничаем с коллегами из других стран, которые преследуют своих граждан за незаконное участие в боевых действиях на Донбассе. Поэтому на этой новой площадке будет межинституциональная координация и единое информационное поле для всех заинтересованных сторон", - заявила Венедиктова.

В свою очередь, эксперты отметили, что готовы присоединиться к подготовке специалистов следственных подразделений, которые будут созданы в СБУ и Нацполиции и будут специализироваться на преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Базой для проведения обучения будет Тренинговый центр прокуроров. Также специалисты акцентировали, что необходимо инициировать углубление знаний в этой области и для судей.

"Убеждена, что с таким мощным экспертным составом наш Международный совет сможет наработать методологию и рекомендации для прокуроров, следователей и судей. Кроме этого, мы поставим целью разработать видение или стратегию государственной политики в уголовной юстиции относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Среди первоочередных задач также коммуникация относительно ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда", - добавила Венедиктова.

Генпрокурор отметила чрезвычайно важную роль представителей неправительственных правозащитных организаций, которые все годы вооруженного конфликта и оккупации активно помогали правоохранителям в сборе доказательств для передачи в Международный уголовный суд. Также она сообщила, что вскоре Офис генпрокурора направит в МУС очередное информационное сообщение относительно событий в Крыму.

Автор: Виталий Саенко