Его госпитализировали.

Во временно оккупированном российскими захватчиками Мелитополе партизаны порезали горло военному армии РФ, который приставал к девочке.

Об этом сообщает городской голова города Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"Час назад солдат РФ пытался домагаться несовершеннолетнюю девушку прямо на улице одного из микрорайонов города. Но наши партизаны везде. Окупанту "подрезали" горло", - сообщил Федоров.

По его словам, это произошло около 21:00 на улице Героев Украины.

"Изнасилование как военное преступление является самым тяжелым преступлением, а также одной из составляющих геноцида. Наши ВСУ найдут каждого, кто совершает эти страшные преступления с нашими женщинами и детьми! Каждый ответит за содеянное!" - подчеркнул мэр Мелитополя.

На опубликованных видео можно увидеть, как мужчины в военной форме переносят раненого мужчину на носилки и передают медикам.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мелитополе украинские партизаны взорвали штаб пропутинской "Единой России".

Также ранее движение сопротивления взорвало железнодорожный мост вблизи города. После этого россияне проводили в Мелитополе и ближайших населенных пунктах массовые фильтрационные мероприятия для поиска виновных в подрыве партизан.

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