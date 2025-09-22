Для сбивания вражеского дрона истребитель использовал 20-мм шестиствольную пушку Vulcan.

Украинский истребитель F-16 смог уничтожить российский беспилотник типа "Шахед", выстрелив по нему из своей 20-мм шестиствольной пушки Vulcan.

Видео, на котором зафиксирован момент поражения беспилотника, показал пользователь Wonderful My Life в социальной сети TikTok.

Как отмечает издание Милитарный, истребитель F-16 не тратил дорогую зенитную ракету, а применил бортовую пушку Vulcan, которая известна своей чрезвычайной скорострельностью.

Отмечается, что вооружение Vulcan использует 20×102 мм снаряды и обеспечивает огонь со скоростью до 6000 выстрелов в минуту - это делает ее одной из самых эффективных систем ближнего боя на современных истребителях.

"Успешное поражение дрона подтвердило, что F-16 эффективно применяются не только с использованием ракет, но и в пушечном режиме для противодействия российским "Шахедам"", - говорится в материале.

В то же время, как отмечает Clash Report, такие перехваты хоть и уменьшают расходы на цель, но создают риск попадания обломков беспилотника в сам истребитель, что ранее приводило к потерям самолетов.

Российские "Шахеды": актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что могут новые "Шахэды" россиян. По его словам, РФ начала применять в войне против Украины дроны с прямым управлением. Эксперт отметил, что такие "Шахеды" получают сигнал не через мобильную связь, как стандартные версии этого БпЛА. Вместо этого беспилотник использует особый модем, который позволяет передавать по радиоканалам информацию напрямую в РФ.

Также стало известно, что россияне обустроили площадку для запуска "Шахедов" всего в 35 км от Украины. На спутниковых снимках видно разветвленный пусковой комплекс, расположенный между селами Война, Олешек, Голишина, Живой Ключ и Мартыновка в Брянской области.

По мнению авиаэксперта Константина Криволапа, в дальнейшем "Шахедов" будет больше. Он рассказал, что в 2023 году Россия производила около 300 этих ударных дронов в месяц, а в июне 2025 года эта цифра стабильно составляет 2-3 тысяч единиц ежемесячно. В планах российского военно-промышленного комплекса - достичь производства 4 тысяч "Шахедов" в месяц в октябре 2025 года и 6 тысяч до конца года, что эквивалентно 200 дронам в сутки.

