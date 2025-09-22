Православный праздник сегодня получил народное название Раиса Спорная.

23 сентября в Церкви вспоминают пророка Иоанна Предтечу. С днем связано множество поверий и народных примет, которые передаются из поколения в поколение. Какие традиции соблюдают в эту дату, а также что за праздник сегодня церковный отмечают по старому календарю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

23 сентября (по старому стилю это дата 6 октября) православные вспоминают зачатие Иоанна Предтечи, пророка, который возвестил о пришествии Христа.

Иоанн Предтеча - самый почитаемый святой после Божией Матери. Его родителями были священник Захария и праведная Елисавета. У пары долгое время не было детей, и они все время молили Господа о ребенке. Молитвы были услышаны - к Захарии явился архангел Гавриил и рассказал ему о будущем рождении сына. Будущий отец усомнился в словах ангела и из-за этого на какое-то время потерял дар речи. Голос вернулся лишь после рождения сына, которого назвали Иоанн. Захария стал говорить о нем, как о Предтече Господа.

Видео дня

Иоанн Креститель родился на полгода раньше Иисуса. Его мать, Елисавета, была сестрой Девы Марии. Как-то Елисавета навестила Марию – та как раз узнала о рождении дочери - и сказала ей следующее: "Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!".

Предание гласит, что царь Ирод узнал о рождении будущего царя Иудейского и из-за страха остаться без власти приказал истребить всех младенцев. Пришли воины и к Захарии с требование отдать им сына. Священник отказался и погиб. Елисавета же успела скрыться с Иоанном в пустыне. Она умерла через 40 дней, Иоанн же рос один, в уединении, пока не явился народу и не возвестил о пришествии Мессии.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

почитают преподобных женщин Ксанфипу и Поликсению;

мученицу Ираиду (Раису), деву;

мучеников Андрея, Иоанна и сыновей его - Петра и Антонина.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 23 сентября вспоминают святителей Петра и Павла, епископов Никейских, а также преподобного Павла Послушливого, Киево-Печерского.

О чем просят в день Иоанна Предтечи, обычаи даты, что сегодня нельзя делать

К Иоанну Предтече обращаются с молитвами исцелить от душевных и телесных недугов, особенно от головной боли, просят избавить от дурных привычек, тревожных мыслей. Захарии и Елисавете молятся о рождении ребенка.

В народе день прозвали Ираида, или Раиса Спорная - в честь мученицы Ираиды, память которой также совершается сегодня. Спорная - потому что погода была не то теплой, не то холодной, то есть, спорной.

По народной традиции с этого дня начинают вовсю готовиться к холодам, утеплять дома и квартиры, а те, у кого печное отопление, думают о заготовке дров.

Церковь в этот день, как и в другие дни, предостерегает от ссор, сквернословия, зависти, жадности и осуждения. Не стоит отказывать тем, кто просит о помощи, уныние и отчаяние считаются большим грехом.

По народным поверьям 23 сентября не следует принимать серьезные решения и что-либо резко менять в своей жизни. Верят, что любое судьбоносное решение, принятое в этот день, может привести к неожиданному, а то и неприятному результату. Запрещается жаловаться на судьбу или рассказывать о своих проблемах другим - так можно лишь привлечь новые неприятности. Если 23 сентября рассказать о своих планах, то они не сбудутся.

Среди прочих запретов - пересчитывать деньги и давать их в долг, это может обернуться денежными потерями и безденежьем. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 23 сентября

По приметам этого дня можно узнать о погоде в ближайшее время, а также наступающей осени и даже какой будет зима:

дождь сегодня - после него будет тепло до конца месяца;

солнце пригревает - в конце месяца пойдут дожди;

на рябине много ягод - к сырой осени и холодной зиме, а если ягод мало - к сухой и теплой осени;

утки много плещутся в воде - в ближайшие недели морозов не жди;

густой туман - к богатому урожаю, много сорняков - к снежной зиме.

Также смотрят: если закат красного цвета - то это к сильному ветру, дождю и началу настоящей осени.

Вас также могут заинтересовать новости: