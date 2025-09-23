Tragulus versicolor обычно называют "мышиными оленями".

Повторное открытие Tragulus versicolor вызвало большой интерес во всем мире и дало надежду на дальнейшую охрану самого маленького копытного животного в мире. Этот вид был утрачен для науки почти на три десятилетия.

Американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал о Tragulus versicolor. Это уникальное животное размером с кролика, которое считалось вымершим более 30 лет.

Трэверс напомнил, что в 2019 году в журнале Nature Ecology & Evolution было опубликовано исследование, которое представило первые фотографические доказательства существования Tragulus versicolor за более чем три десятилетия. Также ученые дали новые подсказки о среде обитания и поведении этого вида.

Биолог поделился, что Tragulus versicolor обычно называют "мышиными оленями". Внешне они похожи на обычных оленей, но в разы меньше. По размеру они едва превышают кроликов.

Трэверс отметил, что Tragulus versicolor отделились от всех других жвачных животных около 50 миллионов лет назад. Они унаследовали необычные черты, такие как четыре пальца вместо двух, крошечные клыки и способность оставаться под водой в течение нескольких минут.

Представители вида Tragulus versicolor обитают в лесах южного Вьетнама. Они имеет серебристо-серую спину, красновато-коричневую голову и два тонких клыка, которые придают им таинственный, почти мифический вид.

Днем эти животные передвигаются в одиночку, питаясь упавшими фруктами, молодыми листьями и нежными побегами, оставаясь скрытым от хищников и людей.

Этот вид был впервые описан в 1910 году британским зоологом Олдфилдом Томасом. После этого он был зарегистрирован только еще один раз, в 1990 году, а в 2019 году был вновь обнаружен.

В 2019 году команда под руководством вьетнамского биолога Ан Нгуена с помощью фотоловушек сделала почти 2000 снимков этого животного. Это стало первым научным подтверждением его существования в современности.

Трэверс подчеркнул, что повторное открытие Tragulus versicolor было встречено с большим воодушевлением, но будущее этого вида все еще не определено. Одним из основных препятствий является то, что этот вид еще не занесен в список исчезающих видов Международным союзом охраны природы из-за недостатка данных. Это затрудняет получение финансирования, правовой защиты или принятие жестких мер по сохранению вида.

