Эксперт поделилась простым секретом, что делать с помидорами в сентябре, чтобы плоды дозрели даже в прохладную погоду.

Сезон помидоров подходит к концу, но до наступления холодов можно успеть собрать еще урожай. Есть простой прием, который не только ускоряет созревание, но и делает плоды крупнее. Рассказываем, что нужно делать, чтобы помидоры быстрее краснели.

Что стимулирует созревание томатов - простой лайфхак для огородников

Основательница The Homesteading RD Кэти Крейчи (Katie Krejci) поделилась советом, который помогает томатам в сентябре расти и созревать не хуже, чем в разгар лета, пишет британский таблоид Express.co.uk. По ее словам, обрезка томатных кустов - один из самых простых и полезных приемов сезона, так как он помогает сохранить здоровье растений и при этом получить обильный урожай.

Работает это очень просто: удаляя верхушку томатного куста мы даем сигнал для растения, что нужно прекратить рост и завязывание новых плодов. Вместо этого, все свои силы растение направит на дозревание уже существующих помидоров. Как результат, плоды становятся крупнее, насыщаются сахаром и приобретают более сладкий вкус.

И наоборот, оставив слишком высокие кусты в сентябре, можно потерять часть урожая - стебли легко ломаются, а отмирающие листья создают условия для развития фитофтороза и других болезней.

Как правильно обрезать томатные кусты:

найдите центральный стебель растения, определите верхний ярус плодов, которые вы планируете сохранить - лучше всего оставлять крупные зеленые томаты или те, что уже начали краснеть, так как они точно успеют созреть;

отрежьте основной стебель над выбранным ярусом плодов, оставьте небольшой побег и несколько листьев над плодами - для защиты от солнечных ожогов;

все цветки и мелкие завязи тоже обрежьте - они забирают у растения силы и замедляют дозревание урожая.

Важно использовать острый и продезинфицированный спиртом секатор, а после каждого обрезания протирать лезвия, чтобы не переносить болезни с одного растения на другое.

В результате вы получите крупные, сочные и насыщенные вкусом томаты, готовые к сбору прямо перед холодами. Эксперт отмечает, что такую обрезку важно сделать именно в сентябре, так как погода быстро портится, и приближающиеся заморозки могут погубить плоды.

