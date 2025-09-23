Шоумен поздравил ее с праздником.

Украинский актер театра и кино, телерадиоведущий Андрей Джеджула показал свою младшую дочь.

На днях в семье шоумена был праздник, а именно они отмечали три месяца дочери Эмилии. По этому случаю Джеджула опубликовал фото малышки, однако ее лицо скрыл смайликом.

"Еврейскому народу исполняется 5786 лет со дня сотворения мира, а нам всего три месяца. Моя сладенькая Эмили, только Творец и судьба дает месяцы и годы жизни! Желаю тебе легкой судьбы, как я ежедневно прошу для всех своих детей у Бога", - написал Андрей в своем Instagram.

К слову, девочка позировала в двух образах. На фото со звездным папой Эмилия была одета в белое платье с розовым кружевом. А на другом снимке она уже была в боди с цветочками.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами Эмилию и поздравили ее в комментариях:

"Поздравляю манюню"

"Какая милота"

"Папина красавица"

"Невероятное счастье".

Напомним, летом ведущий сообщил, что в третий раз стал отцом. Дочь ему родила новая жена, которая, по словам Джеджулы, не хочет публичности.

