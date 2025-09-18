Узнайте, в каких ситуациях поставить горячее блюдо в холодильник все же можно.

Ещё от старшего поколения мы слышали, что свежеприготовленные блюда запрещено убирать в холодильник. Однако истинная причина редко объяснялась. Многие люди по привычке продолжают следовать этому принципу, даже не понимая его смысл. Мы объяснили, можно ли горячее ставить в холодильник на самом деле, и в каких случаях правило можно нарушить.

Ранее мы также рассказывали, как правильно хранить продукты, чтобы в холодильной камере не было наледи и неприятного запаха.

Почему горячее нельзя ставить в холодильник

В некоторых случаях теплая еда действительно может навредить технике. Чтобы понять причину, нужно разобраться, как работает устройство.

Видео дня

Холодильник на самом деле не охлаждает, а выводит горячий воздух изнутри в окружающую среду. Когда мы помещаем внутрь горячее блюдо, температура в камере резко повышается. Возрастает нагрузка на компрессор и ускоряется износ деталей. Теплый пар от еды оседает на стенках, вызывая их обледенение. Всё это в целом ухудшает работу техники.

Вторая причина - сокращение срока годности продуктов. Кастрюля с горячей едой нагревает соседние блюда, из-за чего они меньше хранятся. Таким образом еда может испортиться прямо в холодильнике. К тому же в ней будут размножаться бактерии. Это может привести к отравлению.

Это правило особенно актуально для очень изношенных моделей, в которых детали очень быстро ломаются. Вот почему мнение о том, почему нельзя ставить горячее в холодильник, особенно распространено среди старшего поколения, которое застало старую технику.

Что будет, если поставить горячее в холодильник

Если нарушить правило, то для прибора это будет довольно ощутимым ударом. Исход непредсказуем - всё может закончится хорошо, а можете на следующий день получить испорченные продукты.

При возможности блюдо всё же надо сначала охладить. Для этого, к примеру, можно поставить кастрюлю в емкость с холодной водой. Если спешите и не можете ждать, то можно поставить теплую еду в холодильник, разложив в отдельные герметичные лотки с крышкой. Так оно быстрее остынет.

В целом, вопрос того, можно ли ставить горячее в холодильник, зависит от вашей модели. Для современной электроники с функцией "ноу фрост" это не такая серьезная проблема. Она неплохо справляется с перепадами температуры, но всё же злоупотреблять не стоит. Если же у вас старая, советская модель, то лучше вообще не рисковать.

Читайте в другой нашей статье, как избавиться от запаха из холодильника. Такая проблема часто возникает из-за неправильного хранения продуктов.

Вас также могут заинтересовать новости: