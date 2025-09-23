Таинственный звук из Тихого океана: ученые раскрыли 46-летнюю загадку

46 лет спустя ученые выяснили, что загадочный шум в Тихом океане был следствием эксперимента по добыче полезных ископаемых.

Почти полвека ученые фиксировали странные звуки скрежета из центральной части Тихого океана. Их происхождение оставалось непонятным, пока новое исследование не доказало: источником стал эксперимент по глубоководной добыче полезных ископаемых, проведенный в 1979 году, пишет Wionews.

Тогда в зоне Кларион-Клиппертон (CCZ), богатой на никель, марганец, медь и кобальт, испытывали технику для подводной добычи. После завершения работ регион начал "эхом отзываться" звуки машин. Хотя техники уже давно нет, шум остался.

Авторы исследования, опубликованного в Nature, отмечают: океаническое дно будто "запомнило" деятельность человека.

Видео дня

"Шрамы, оставленные горной машиной 44 года назад, выглядят так, будто они были сделаны вчера", - сказал доктор Адриан Гловер.

Добыча оставила глубокие следы: морские существа, населявшие регион, исчезли. Лишь сейчас некоторые мобильные организмы начинают возвращаться, однако первобытные виды так и не восстановились. Это показывает, что вмешательство в морскую экосистему может иметь последствия на сотни лет.

Вас также могут заинтересовать новости: