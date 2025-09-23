Россия усиливает свои провокации в Европе за последние недели, нарушая воздушное пространство соседних стран.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция применит силу, если это будет необходимо в случае, если Россия нарушит их воздушное пространство, пишет Aftonbladet.

"Швеция будет защищать свое воздушное пространство", - заявил министр обороны страны.

Такое заявление Йонсон сделал на фоне новостей, что Россия продолжает нарушать воздушное пространство стран НАТО на востоке. Так, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии и пробыли там 12 минут.

Видео дня

Издание отмечает, что ранее также Польша и Румыния были вынуждены принимать меры против вторжения российских дронов на их территорию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна без колебаний будет сбивать летающие объекты, которые нарушают воздушное пространство.

"Мы будем сбивать летающие объекты, когда они нарушают нашу территорию и пролетают над Польшей. Об этом не может быть и речи", - заявил Туск.

При том, как говорится в статье, Туск считает, что нужно дважды подумать, прежде чем принимать решение о мерах, которые могут "вызвать очень острую фазу конфликта".

Туск отметил, что Польша хочет быть уверенной, что все страны НАТО будут действовать одинаково, если ситуация обострится.

"Я должен быть абсолютно уверен, что все союзники будут относиться к этому так же, как и мы", - сказал он.

Провокации России - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что аэропорт Копенгагена в Дании временно был вынужден прекратить работу из-за зафиксированных нескольких беспилотников. Произошло это примерно в 20:26 в понедельник, 22 сентября. Известно, что по меньшей мере 15 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты. Кроме этого, в Норвегии звучала воздушная тревога из-за беспилотников над военной крепостью Акерсхус в Осло.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Европе стоит действовать решительнее в ответ на российские провокации. Сибига заявил, что то, что сейчас происходит в Польше и Эстонии, напоминает то, как началась агрессия России против Украины. Он напомнил, что тогда также были гибридные атаки и эскалация, солдаты без опознавательных знаков, нарушение государственной границы и другие шаги.

Вас также могут заинтересовать новости: