Удары по редкой авиации РФ в Крыму: ГУР расчищает путь для 'Толоки', - Defence Express

Атака могла быть направлена на снижение угрозы для "Магуры" и Sea Baby.

Спецподразделение "Призраки" Главного управления разведки Украины за последние дни провело серию точных атак по военным объектам во временно оккупированном Крыму. Это может стать операцией, которая открывает путь в Крым для нового подводного дрона Украины, пишет Defence Express.

21 сентября сообщалось об уничтожении трех вертолетов Ми-8 и радиолокационной станции 55Ж6У "Небо-У".

22 сентября стало известно о поражении еще одного Ми-8 и двух редких противолодочных самолетов Бе-12.

Бе-12 - советские машины, первый полет которых состоялся еще в 1960 году. Несмотря на возраст, их до сих пор использует Черноморский флот РФ. Всего в строю оставалось не более шести таких самолетов, которые применяли для патрулирования акватории и поиска подводных лодок.

Эксперты отмечают, что вывод из строя Бе-12 может иметь сразу несколько объяснений:

уменьшение возможностей РФ в борьбе с украинскими беспилотными системами;

создание условий для действий новых украинских подводных дронов "Толока", которые недавно были представлены во Львове;

ликвидация угрозы от патрулей, отслеживающих надводные морские дроны типа "Магура" или Sea Baby.

Аналитики подчеркивают, что удары ГУР не только наносят ощутимые потери ЧФ РФ, но и открывают путь для активного применения украинских морских дронов в Черном море.

Удары по авиации РФ в Крыму

21 сентября ГУР впервые удалось сжечь российские самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" во временно оккупированном Крыму. Также тогда удалось поразить вертолет Ми-8.

Кроме того, появилась информация о поражении еще трех вертолетов Ми-8 и радиолокационной станции "Небо-У".

