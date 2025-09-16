Рассказываем, какое масло оливковое самое лучшее и как его стоит использовать.

Хозяйки активно используют разные виды растительных масел для приготовления пищи. Оливковое масло, несмотря на свою дороговизну, является одним из самых популярных.

Какое оливковое масло самое полезное

Оливковое масло extra virgin - это масло первого холодного отжима. В отличие от обычного оливкового, это содержит большое количество полифенолов. Они помогают бороться с воспалениями, защищают от хронических заболеваний и нормализуют уровень холестерина.

Кроме того, у него насыщенный и глубокий вкус, что также указывает на высокое качество. Генеральный директор Olive Oil & Vinegar Паоло Колавита объяснил, почему в номинации "какое оливковое масло лучше", победило бы extra virgin.

По-настоящему качественный продукт должен соответствовать определенному списку требований. Во-первых, важно содержание олеиновой кислоты. Это мононенасыщенная жирная кислота омега-9. Она должна составлять 75% оливкового масла первого холодного отжима.

"Свежеотжатое масло, бережно изготовленное из свежесобранных здоровых оливок без чрезмерной тепловой обработки, обычно содержит менее 0,8% свободных жирных кислот (СЖК). Это международное требование к маслу, которому присваивается класс extra virgin. В Калифорнии, где производится оливковое масло первого холодного отжима, стандарт ещё ниже - 0,5% СЖК", сказал Колавита.

Оливки должны обрабатываться и храниться с учетом определенных параметров. Так, масло производится без химикатов и экстремальных температур. Оно должно пройти сенсорную экспертизу - быть без дефектов вкуса и запаха.

"Ключевое отличие оливкового масла от оливкового масла первого отжима заключается в том, что extra virgin не подвергается рафинированию, в то время как обычное оливковое масло часто подвергается химической или термической обработке. Этот процесс рафинирования удаляет примеси, запахи и нежелательные привкусы, но он также может испортить традиционный вкус extra virgin", - объяснил эксперт.

Поскольку обычное оливковое масло не обязано соответствовать тем же стандартам, уровень свободных жирных кислот в нем часто бывает значительно выше, что влияет на качество продукта.

По словам Паоло, чем ниже уровень свободных жирных кислот, тем выше качество оливкового масла. В этом случае оно богаче антиоксидантами и полифенолами, а также сохраняет выраженный фруктовый вкус. При этом высокий уровень свободных жирных кислот может указывать на то, что оливки были повреждены или плохо обработаны.

"Благодаря нерафинированному процессу производства оливкового масла первого холодного отжима многие его полезные вещества сохраняются в конечном продукте. Например, полифенолы - это природные антиоксиданты, содержащиеся в оливковом масле, которые считаются полезными", - добавил гендиректор Olive Oil & Vinegar.

Исследование 2023 года установило, что полифенольные соединения в различных продуктах питания оказывают положительное влияние на здоровье человека и могут даже подавлять рост раковых клеток, защищать от вредного повреждения ДНК.

Как отмечается, обычное оливковое масло представляет собой смесь рафинированного оливкового масла и небольшого количества оливкового масла первого отжима. Хотя оно полезнее рапсового, подсолнечного и кукурузного, такое масло не дотягивает до уровня extra virgin.

"Олеиновая кислота, составляющая около 75% оливкового масла первого отжима, считается полезной и может способствовать нормализации общего уровня холестерина в крови, снижая уровень плохого и повышая уровень хорошего", - продолжает Колавита.

Он добавил, что это масло является одним из самых богатых природных источников сквалена. Это органическое соединение связывают с уменьшением воспаления и некоторыми защитными свойствами от рака.

В то же время, чтоб получить все эти полезные свойства масла, нужно правильно его выбрать. Обращайте внимание, чтоб на этикетках были слова "органическое" или "чистое". Это гарантирует, что в нем не будет красителей, консервантов, пестицидов или искусственных добавок.

"Всегда полезно добиваться прозрачности в отношении происхождения оливок, способа обработки масла (например, холодного отжима), а также даты сбора урожая - даты, когда оливки были сняты с деревьев. Многие этого не знают, но свежесть - очень важный фактор, когда речь идет об оливковом масле", - объяснил эксперт.

Он советует приобретать оливковое масло, собранное в течение последних двух лет. Теперь рассмотрим, какое оливковое масло лучше для салатов и жарки - extra virgin или обычное.

Для чего подходит оливковое масло extra virgin

Многие хозяйки задаются вопросом, какое оливковое масло для жарки лучше выбрать, ведь не каждый вид подходит для высоких температур. Паоло дал четкое разъяснение касательного этого.

По мнению эксперта, extra virgin подходит для запекания, жарки, маринадов, соусов и заправок для салатов, а также любых кулинарных техник.

"Я также люблю использовать оливковое масло extra virgin в качестве завершающего слоя для всего: от жареных овощей и пиццы до ванильного мороженого и свежих фруктов", - подытожил Колавита.

