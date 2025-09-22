Собаке будут искать новую семью.

Пса Мишу, которого ранее не пустили в метро Киева во время воздушной тревоги, забрали в центр адопции животных Patron Pet Center на ВДНХ. Впоследствии ему будут искать новую семью.

Об этом сообщает Київ24. Телеканал также показал условия, в которых сейчас находится Миша, опубликовав соответствующее видео из центра адопции животных.

Ранее "Суспільне" писало, что Мишу забрали волонтеры из-за риска отравления. Зоозащитники объяснили, что опасения возникли из-за того, что жалобу на пребывание собаки в метро подал Алексей Святогор, ранее фигурировавший в уголовном деле о возможном убийстве бездомных собак.

И как выяснили активисты, песик Миша – бездомный, он жил на улице. Но его кормила женщина, которая сейчас тоже наведывается в центр адопции.

Что известно о псе Мише

Как сообщал УНИАН, неделю назад интернет всколыхнула история с псом, которого в Киеве не пустили во время воздушной тревоги на станцию метро, куда он приходил, чтобы спрятаться. Отмечалось, что пес Миша, живет возле станции метро "Теремки" много лет и известен всей округе.

Киевский метрополитен отреагировал на эту информацию, отметив, что многие жители района и все смены работников метро знают Мишу. Там объяснили, что не пустили собаку, потому что получили жалобу о "бездомной собаке на станции".

В метрополитене при этом утверждали, что Миша – не бездомный песик, у него есть владелица. Сообщалось, что это бабушка, которая торгует цветами недалеко от станции.

