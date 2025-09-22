Когда вы ищете удачу, поддержку или вдохновение, нет ничего странного в том, чтобы призвать на помощь своего ангела-хранителя.

Ваш ангел-хранитель всегда готов прийти на помощь в любой момент. В процессе взросления и преодоления жизненных испытаний, опираясь на ограниченное человеческое восприятие, легко забыть, что рядом с нами находятся духовные наставники, невидимые защитники и ангелы-хранители. Ниже вы узнаете, какой ангел удачи и благословений сопровождает каждый месяц рождения, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Январь – Архангел Варахиил, Ангел Благословений

Архангел Варахиил приносит расширение возможностей и удачу. Будь вы Водолей-новатор или Козерог-стойкий, этот Ангел Благословений словно осыпает лепестками радости путь человека, даруя защиту и процветание. Он помогает принимать правильные решения и открывает неожиданные возможности для роста.

Февраль – Архангел Сахиил, Ангел Богатства

Сахиил поддерживает тех, кто рожден в феврале, открывая двери к ресурсам, финансовым благам и успешным достижениям. Водолеи и Рыбы получают помощь в превращении высоких идеалов в реальные достижения, укрепляя уверенность в себе и свои способности.

Март – Архангел Камаил, Ангел Мужества

Камаил дарует мужество и поддержку в трудные моменты, направляя мартовских Овнов и Рыб. Когда вы испытываете страх или сомнение, обращение к этому ангелу помогает довериться любви, а не страху, и совершить важные шаги вперед.

Апрель – Архангел Рамиил, Ангел Видений

Рамиил, или Иеремиил, приносит ясность и мудрость для апрельских Овнов и Тельцов. Он помогает видеть ситуацию глубже, принимать зрелые решения и привлекать удачу через осознанный подход к жизни.

Май – Архангел Анаэль, Ангел Любви

Анаэль поддерживает майских Тельцов и Близнецов, укрепляя социальные связи и привнося гармонию в отношения. Этот ангел помогает находить удачу через партнерство, творчество и любовь.

Июнь – Архангел Мюриель, Ангел Гармонии

Мюриель направляет июньских Близнецов и Раков, развивая интуицию, сострадание и внутреннюю гармонию. Обращение к нему помогает наладить баланс внутри себя и в отношениях с окружающими.

Июль – Архангел Верхиил, Ангел Любви

Верхиил поддерживает июльских Раков и Львов, помогая открыто выражать эмоции и обретать радость через заботу, уверенность и доброту. Его энергия делает возможным быстрое улучшение эмоционального состояния и отношений.

Август – Архангел Хамиил, Ангел Благодати

Хамиил помогает августовским Львам и Девам обрести мудрость, ясность и духовное просветление. Этот ангел направляет к гармонии, внутреннему равновесию и вере в собственные силы.

Сентябрь – Архангел Уриил, Ангел Мудрости

Уриил поддерживает сентябрьских Дев и Весов в поисках знаний, истины и мудрости. Его присутствие способствует привлечению удачи через осознанное обучение, внутреннюю ясность и умение принимать правильные решения.

Октябрь – Архангел Иегудиил, Ангел Труда

Иегудиил благословляет октябрьских Весов и Скорпионов, направляя усилия на усердную работу и моральное равновесие. Ангел помогает превращать ответственность и честность в реальные достижения и успешные проекты.

Ноябрь – Архангел Аднахиил, Ангел Независимости

Аднахиил поддерживает ноябрьских Скорпионов и Стрельцов, превращая продуманные риски в истории успеха. Он помогает обрести личную силу и уверенность, действуя осознанно и смело.

Декабрь – Архангел Ханиил, Ангел Радости

Ханиил направляет декабрьских Стрельцов и Козерогов, открывая возможности для реализации внутреннего потенциала. Его энергия приносит вдохновение, радость и уверенность в собственных способностях, помогая доверять интуиции и действовать смело.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что людей, родившихся в эти три месяца, чаще других оберегают ангелы-хранители.

