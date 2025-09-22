Ваш ангел-хранитель всегда готов прийти на помощь в любой момент. В процессе взросления и преодоления жизненных испытаний, опираясь на ограниченное человеческое восприятие, легко забыть, что рядом с нами находятся духовные наставники, невидимые защитники и ангелы-хранители. Ниже вы узнаете, какой ангел удачи и благословений сопровождает каждый месяц рождения, пишет журнал Parade.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Январь – Архангел Варахиил, Ангел Благословений
Архангел Варахиил приносит расширение возможностей и удачу. Будь вы Водолей-новатор или Козерог-стойкий, этот Ангел Благословений словно осыпает лепестками радости путь человека, даруя защиту и процветание. Он помогает принимать правильные решения и открывает неожиданные возможности для роста.
Февраль – Архангел Сахиил, Ангел Богатства
Сахиил поддерживает тех, кто рожден в феврале, открывая двери к ресурсам, финансовым благам и успешным достижениям. Водолеи и Рыбы получают помощь в превращении высоких идеалов в реальные достижения, укрепляя уверенность в себе и свои способности.
Март – Архангел Камаил, Ангел Мужества
Камаил дарует мужество и поддержку в трудные моменты, направляя мартовских Овнов и Рыб. Когда вы испытываете страх или сомнение, обращение к этому ангелу помогает довериться любви, а не страху, и совершить важные шаги вперед.
Апрель – Архангел Рамиил, Ангел Видений
Рамиил, или Иеремиил, приносит ясность и мудрость для апрельских Овнов и Тельцов. Он помогает видеть ситуацию глубже, принимать зрелые решения и привлекать удачу через осознанный подход к жизни.
Май – Архангел Анаэль, Ангел Любви
Анаэль поддерживает майских Тельцов и Близнецов, укрепляя социальные связи и привнося гармонию в отношения. Этот ангел помогает находить удачу через партнерство, творчество и любовь.
Июнь – Архангел Мюриель, Ангел Гармонии
Мюриель направляет июньских Близнецов и Раков, развивая интуицию, сострадание и внутреннюю гармонию. Обращение к нему помогает наладить баланс внутри себя и в отношениях с окружающими.
Июль – Архангел Верхиил, Ангел Любви
Верхиил поддерживает июльских Раков и Львов, помогая открыто выражать эмоции и обретать радость через заботу, уверенность и доброту. Его энергия делает возможным быстрое улучшение эмоционального состояния и отношений.
Август – Архангел Хамиил, Ангел Благодати
Хамиил помогает августовским Львам и Девам обрести мудрость, ясность и духовное просветление. Этот ангел направляет к гармонии, внутреннему равновесию и вере в собственные силы.
Сентябрь – Архангел Уриил, Ангел Мудрости
Уриил поддерживает сентябрьских Дев и Весов в поисках знаний, истины и мудрости. Его присутствие способствует привлечению удачи через осознанное обучение, внутреннюю ясность и умение принимать правильные решения.
Октябрь – Архангел Иегудиил, Ангел Труда
Иегудиил благословляет октябрьских Весов и Скорпионов, направляя усилия на усердную работу и моральное равновесие. Ангел помогает превращать ответственность и честность в реальные достижения и успешные проекты.
Ноябрь – Архангел Аднахиил, Ангел Независимости
Аднахиил поддерживает ноябрьских Скорпионов и Стрельцов, превращая продуманные риски в истории успеха. Он помогает обрести личную силу и уверенность, действуя осознанно и смело.
Декабрь – Архангел Ханиил, Ангел Радости
Ханиил направляет декабрьских Стрельцов и Козерогов, открывая возможности для реализации внутреннего потенциала. Его энергия приносит вдохновение, радость и уверенность в собственных способностях, помогая доверять интуиции и действовать смело.
Напомним, ранее эксперты рассказали, что людей, родившихся в эти три месяца, чаще других оберегают ангелы-хранители.