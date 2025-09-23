Дата 23 сентября пройдет счастливо, если следовать нескольким приметам.

Дата 23 сентября полна украинских обычаев и запретов, которым обязательно стоит следовать. В мире проводится важная социальная инициатива, а верующие молятся о пополнении в семье. Мы собрали самые интересные сведения о том, какой сегодня праздник и как его стоит провести, чтобы быть счастливыми.

Какой сегодня праздник в Украине

Ранее 23 сентября праздновался День города Полтава. Но в 2024 году дата торжества была перенесена на 29 июня, а с ней и праздничные мероприятия. Теперь никакой праздник сегодня в Украине не отмечается.

Среди самых известных украинцев родились в эту дату оперная певица Соломия Крушельницкая, географ Владимир Кубийович, авиаконструктор Александр Ивченко, поэтесса Оксана Гаджий.

Какой сегодня праздник в мире

По предложению 23 сентября ООН проводится День жестовых языков, которым пользуются неслышащие люди и их близкие. Единого для всей планеты такого языка не существует - у каждой страны или даже региона он уникален. К примеру, в Британии и в США пользуются совершенно разными жестами, хотя устная речь одинаковая - английская.

Есть еще несколько всемирных праздников сегодня - День урологии, День шашек, День зеленого кофе.

В сегодняшнюю дату родились такие прославленные личности мировой истории - римский император Октавиан Август, поэт Ярослав Сайферт, музыкант Джон Колтрейн, певец Рэй Чарльз, футболист и музыкант Хулио Иглесиас.

Какой сегодня праздник церковный

В православии по новому календарю вспоминают мученицу Ираиду Александрийскую и чудо зачатия пророка Иоанна Крестителя у его пожилых родителей Захария и Елисаветы. По старому стилю 23 сентября - праздник святителей Петра и Павла Никейских.

Какой праздник 23 сентября народный

Поскольку синоптиков в далекие времена не было, предсказать погоду предкам помогали приметы:

чем больше в лесу диких ягод, тем дождливей будет осень;

если рябина сладкая, то зима ожидается морозной;

если потеплело, то тепло продлится до конца месяца;

утренний туман сулит дождь.

Дату посвящали сбору фруктов и овощей. Плоды засушивали на зиму, чтобы лечить простуду. Счастливым сегодня праздник считается для работы по дому и любых бытовых хлопот.

Верующие пары могут помолиться святым Захарию и Елизавете о рождении ребенка. Наши предки говорили о том, какой сегодня церковный праздник удачный для зачатия и легких родов.

Что нельзя делать сегодня

Народные верования предупреждают - не стоит начинать новые дела и принимать очень важные решения, если не хотите навлечь неудачу. Также в праздник сегодня нужно тщательнее следить за словами и не говорить плохого о знакомых, не ругаться и не жаловаться на судьбу, иначе станет еще хуже.

