Украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100" получил новую модификацию - "Лелека-100M2R". Как рассказали "Милитарному" разработчики компании DEVIRO на выставке Defense Tech Valley 2025, модернизация коснулась увеличения времени полета и дальности связи, а также дрон получил новую камеру.

Так, "Лелека-100" имеет гарантированное время полета 3,5 часа, тогда как новая "Лелека-100M2R" - уже гарантированные 5 часов полета. Отмечается, что это было достигнуто благодаря изменению формы крыльев и модернизации аккумуляторной батареи и винтомоторной группы.

Кроме того, дальность связи теперь составляет 90 километров по сравнению с 55 километрами в предыдущих версиях.

Также в новой версии разработчики отказались от механизированной оптики. Новый подвес для камеры создан как мультисенсорная платформа. Также доработана цифровая стабилизация изображения и гиростабилизация модуля.

"При посадке на фюзеляж есть постоянные механические перегрузки, механические удары. И для механизированной оптики - это очень плохо. Потому что через пять-семь жестких посадок постоянно сбивались настройки механизированных линз и надо было ехать в сервис-центр. Мы от этого отказались от этого. Картинка стала постоянно в фокусе, несмотря на механические воздействия", - пояснил представитель компании DEVIRO.

Также был создан подвес, который одновременно имеет и мультисенсорную дневную камеру, и тепловизор. И теперь теперь теперь дрон может выполнять разведку на рассвете или закате, переключаясь между камерами по мере изменения времени суток. Кроме того, тепловизор позволяет подтверждать цели, которые могут быть нечетко видны в дневную камеру в зеленых насаждениях.

Заявляется, что все "Лелеки" могут работать без системы GPS.

"Все наши борта могут взлетать без GPS и весь полет отрабатывать вообще без GPS. Военные могут даже механически вырезать GPS из самолета - и все будет работать стабильно, без проблем", - отметил представитель компании DEVIRO.

Сейчас в определенных подразделениях ВСУ тестируется также система автоматического уклонения от российских разведывательных беспилотников. Компания планирует не позднее начала ноября начать модернизацию всех имеющихся БПЛА.

Украинские дроны - новости

