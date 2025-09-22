Медицинскую службу Бундесвера планируют расширить.

Вооруженные силы Германии рассчитывают лечить до 1000 раненых военнослужащих ежедневно, если Россия атакует НАТО и вспыхнет масштабный конфликт. Как пишет Reuters, об этом сказал командующий Центральной медицинской службы Ральф Гофман.

По его словам, количество раненых военнослужащих в потенциальном конфликте будет зависеть от интенсивности боя и привлеченных воинских частей.

"Реалистично говоря, речь идет о цифре около 1000 раненых военнослужащих в день", - сказал он в интервью Reuters.

Как напомнило издание, европейские военные медицинские службы активизировали подготовку к потенциальному конфликту с РФ сразу после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Германия также постоянно адаптирует свою медицинскую подготовку, учитывая уроки войны в Украине.

"Характер ведения боевых действий в Украине кардинально изменился", - сказал Гофман, имея в виду переход от огнестрельных ранений к взрывным ранениям и ожогам, вызванных беспилотниками и разлетающимися боеприпасами.

Он добавил, что украинцы часто не могут эвакуировать своих раненых достаточно быстро, потому что мешают постоянные атаки вражеских дронов. Поэтому немецкие медики подчеркивают необходимость длительной стабилизации состояния раненых солдат еще на передовой, ведь эвакуация может затянуться на часы.

Гофманн сказал, что для раненых военнослужащих нужны гибкие варианты транспортировки, отметив, что Украина использует госпитальные поезда. Немецкие военные также рассматривают возможность использования госпитальных поездов и автобусов, а также, по его словам, расширяют медицинскую эвакуацию по воздуху.

Гофман добавил, что раненые пройдут начальную медицинскую помощь на передовой, а затем будут транспортированы обратно в Германию для лечения преимущественно в гражданских больницах.

Он оценил потребность примерно в 15 000 больничных коек для военных. При том, что общая вместимость немецких больниц составляет до 440 000.

Он добавил, что медицинская служба немецких военных, которая насчитывает 15 000 человек, будет расширена для удовлетворения будущих потребностей.

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус призвал увеличить количество резервистов и быть готовыми к нападению Москвы на НАТО в 2030-х годах. По его словам, казармы и вооружение должно быть готово на случай нападения.

При этом в Германии разгорелся скандал из-за обязательной военной службы и внедрения анкетного учета для службы в армии с 2026 года. Офицер Бундесвера Дэвид Матей и писатель Оле Нимоен поспорили о том, стоит ли военная служба и защита своей страны от нападения здоровья и жизни человека. Нимоен, в частности, сказал, что "лучше быть оккупированным, чем мертвым".

