"Форпост" может нести авиабомбы КАБ-20.

Украинские военные уничтожили "жирную" цель – российский беспилотник "Форпост".

Об этом сообщили в 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Отмечается, что военные быстро среагировали на вражеский дрон.

"У того "Форпоста" еще была слабая надежда убежать, потому что скорость начала превышать 160 км в час. Но его уже это не спасло. Мы уничтожили его ... и пошли искать новую цель", – рассказывают полесские десантники.

В бригаде отметили, что беспилотники "Форпост" стоят около 7 миллионов долларов. Дальность управления дроном составляет 250 километров. А подниматься вражеская "птичка" может на 7 километров. Время полета составляет 17 часов.

Издание "Милитарный" пишет, что беспилотники "Форпост" могут нести корректируемые авиабомбы КАБ-20. Весят они 21 килограмм, 7 из которых – осколочная боевая часть.

Война в Украине – другие новости

В России заявили, что якобы захватили село Калиновское в Днепропетровской области. В ВСУ эти сообщения опровергли. Спикер ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский рассказал, что оккупанты используют тактику инфильтрации – проникают по несколько человек в населенный пункт, чтобы снять пропагандистские видео.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские защитники продолжают контрнаступательные действия в районе Доброполья Донецкой области. По его словам, штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 200 м до 2,5 км.

Вас также могут заинтересовать новости: