Пенсия украинцев с инвалидностью зависит от тяжести и длительности заболевания.

Среди всех диагнозов, по которым назначается пенсия по инвалидности, 1 группа считается самой тяжелой. Такие люди не могут самостоятельно себя обслуживать и нуждаются в помощи близких. Государство предоставляет им выплаты - пенсию либо социальную помощь. Кроме того, для таких украинцев действуют льготы по инвалидности, такие как скидки на лекарства и бесплатный проезд в транспорте.

Мы разобрались, какой в 2025 году будет размер пенсии, и при каком условии её выплачивают.

Какие выплаты по инвалидности в Украине с 1 группой

Правила начисления помощи объяснил Пенсионный фонд.

Чтобы лицу с тяжелой инвалидностью начислили пенсию, нужно иметь от 1 до 15 лет страхового стажа. Сюда входит период работы, ухода за ребенком, а также время с установления инвалидности.

Если условие соблюдается, то сначала рассчитывается сумма пенсии по возрасту, которую получал бы человек с такими данными в 60 лет. С 1 группой инвалидности выплачивается 100% этой суммы, но не менее 2760 гривень. Обратите внимание, что деньги могут прекратить выплачивать, если человек не явится на переоценку диагноза экспертной комиссией.

Украинцам, которые не имеют достаточного стажа, а также людям с инвалидностью детства 1 группы подгруппы Б полагается социальная помощь в размере 2361 гривни. С подгруппой А размер в два раза больше - 4722 гривень.

Если речь о военнослужащих, то пенсия по инвалидности в Украине вследствие войны составляет 100% от денежного вознаграждения во время службы, но минимум 13604 гривень. Если же диагноз не связан с войной, то защитник будет получать 70% зарплаты.

Важно знать, что лица с инвалидностью относятся к тем, кто может получить две пенсии одновременно. Это возможно, например, если они ухаживают за нетрудоспособным ребенком или другим родственником. Но если человеку положены выплаты и по инвалидности, и по возрасту, то нужно выбрать только один вид помощи.

