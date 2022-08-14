Неизвестно, сколько времени российским оккупантам понадобится на восстановление моста.

Украинские партизаны взорвали железнодорожный мост вблизи Мелитополя. Он частично уничтожен.

Об этом написал в Facebook Алексей Арестович.

"Вчера в районе Мелитополя наши партизаны взорвали железнодорожный мост. Мост разрушен частично. Уже сутки ни один эшелон из Джанкоя в Мелитополь не пришел", - отметил советник главы Офиса президента.

По его словам, рашисты взбесились от такого события. Неизвестно, сколько времени российским оккупантам понадобится на восстановление моста.

Ранее УНИАН уже сообщал о красноречивой реакции жителей Мелитополя на удар ВСУ по базе оккупантов.

Напомним, что мелитопольские партизаны способствуют действиям украинских военных. Они уничтожают железнодорожные объекты, задерживают логистику противника и информируют украинские силы о передвижении подразделений оккупантов.

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