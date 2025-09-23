На востоке, юго-востоке в среду еще удержится теплая погода.

Уже со среды, 24 сентября, в Украине начнется более маштабное похолодание, которое охватит постепенно всю страну. В ряде областей по ночам будут заморозки. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Днем где-то до +14...+18 градусов, но на востоке, юго-востоке в среду еще удержится теплая погода", - рассказала эксперт по погоде.

В ночь на четверг, на 25 сентября, холод в Украине усилится. Небо будет ясным из-за мощного антициклона, центр которого будет находиться вблизи Скандинавии - Балтики и поэтому воздушная масса из Арктики и безоблачное небо позволят прорваться первым заморозкам на север, запад и центр Украины.

Ночью 26 сентября, по прогнозу Наталки Диденко, заморозки более вероятны на севере, в центре и на востоке Украины.

Также Наталка Диденко уточнила свой прогноз относительно вероятного снега на выходных.

"Дожди в ближайшее время пока будут концентрироваться на юго-западе Европы, в Украину не поднимутся, поэтому и возможный мокрый снег в Карпатах по предварительным прогнозам будет маловероятным".

О заморозках говорят и в Укргидрометцентре. В частности, 25 сентября в северной, большинстве западных и центральных областей возможны слабые заморозки на поверхности почвы. В течение 26 и 27 сентября уже по всей Украине, кроме Закарпатья и юга, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0°...-3°.

