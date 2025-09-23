Основательница премиального чайного дома раскрыла правду о чайных пакетиках, рассказав также и про листовой чай.

Вы когда-нибудь задумывались, почему автоматически тянетесь за новым чайным пакетиком, если хотите выпить вторую чашку? Возможно, вы видели, как делают другие, возможно, вас так научили, а может, сами на опыте поняли, что вкус у первого пакетика будет уже "не тот".

Но что, если использовать тот же пакетик повторно для любимого дневного чая? Сколько на самом деле можно заваривать чайный пакетик раскрыла основательница компании изысканных чаев THEORÓ Элль Лю в комментарии для The TakeOut.

Можно ли заваривать пакетик чая 2 раза

"Большинство обычных пакетиков теряют вкус после первого или второго заваривания, так как они часто наполнены сломанными листьями или чаем низкого качества — их вкус усиливают добавками или маскирующими веществами", — объясняет Лю.

С более качественным чаем пакетики можно заваривать два-три раза. Однако Лю предпочитает листовой чай: он вкуснее и дарит полноценный сенсорный опыт, которого пакетированный чай дать не может.

"В листовом чае можно видеть целостность листьев, и вторая или третья заварка часто раскрывает новые оттенки, а не менее насыщенные", — отмечает она.

Возможность повторного заваривания также зависит от правил безопасности. И листовой, и пакетированный чай нужно хорошо просушить между завариваниями в проветриваемом месте, а не хранить в герметичной банке или оставлять в кружке. Влажные листья могут стать средой для размножения бактерий и плесени. "Хорошее правило: если запах неприятный или чай кажется слизистым — не используйте повторно", — предупреждает Лю.

Какой чай можно заваривать дважды

У премиальных листовых чаев вкус меняется с каждой заваркой. Черные и темные чаи, например пуэры, можно заваривать 15–18 раз небольшими порциями, короткими завариваниями, в стиле гунфу. С каждой заваркой они раскрываются по-новому: становятся более сладкими, землистыми или мягкими.

Выдержанные белые чаи можно заваривать не менее 12 раз методом гунфу. "Они сделаны из зрелых листьев и стеблей, обладают естественной насыщенностью и стойкостью. Со временем вкус углубляется, добавляя теплоту, сложность и мягкую сладость", — объясняет Элль Лю.

А вот нежные белые чаи не обладают такой "живучестью". Их прелесть — в тонких цветочных и дынных нотах, которые лучше всего ощущаются в первых заварках. При гунфу-заваривании можно дойти до 10–12 заварок, но уже после шестой-седьмой чашки элегантность начинает угасать, подчеркивает эксперт.

Зеленый чай — если его заваривать бережно, целыми листьями, при низкой температуре и короткими заварками — может выдержать до 12 завариваний. Сильно окисленные улуны еще более стойкие благодаря месту произрастания и методу обжарки. В течение двенадцати завариваний, отмечает Лю, "их темные скрученные листья медленно раскрываются, постепенно проявляя ноты печеных косточковых фруктов, орхидей и минералов".

Преображение вкуса чая с каждой заваркой — еще одна причина, почему, на мой взгляд, когда стоит выбрать между кофе и чаем для утра, правильный ответ всегда — чай.

