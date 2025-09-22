Он говорит, что приехал всего на несколько дней.

Украинский блогер Валентин Войтун, чьи короткие видео из Европы недавно завирусились в сети, вернулся в Украину.

Популярность парня началась с TikTok-видео, а котором он пересекает границу с Польшей и радуется, что ему это удалось. Ролик появился после того, как украинское правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу:

"Я в Польше! Я не верю! Я просто не верю! Меня возвращали два раза! Два раза меня возвращали, два раза!".

Впоследствии Валентин записал видео из Германии и пожаловался, что уже хочет домой. Он сразу стал героем множества мемов и пародий, в частности - со стороны военнослужащего, который записал видео со словами: "Я на Донбассе! Я не верю! Я просто не верю".

Вчера блогер сообщил, что вернулся в Украину, где у него уже хотят взять интервью журналисты. Он рассказал подписчикам, что дома его уже "припрягли" собирать картошку:

"Люди, я в Украине! Я в шоке просто. Это все решилось буквально за 5 секунд, понимаете. Приехал на пару дней, так что let's go. Кто будет меня видеть - идем на кофе, идем пить 100 граммов, все как положено".

