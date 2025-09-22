В конце 2023 года он уволился со службы, был на должности оператора БпЛА.

Журналист и главный редактор проекта журналистских расследований Bihus.Info Денис Бигус рассказал, что снова идет служить, поскольку Винницкое ТЦК сделало ему "предложение, от которого сложно отказаться". Об этом он рассказал в видео которое опубликовано на YouTube-канале собственного проекта.

По словам журналиста, еще в начале полномасштабного российского вторжения в Украину он добровольно пошел служить в ряды ВСУ. После двух лет службы он уволился. Известно, что во время службы он был оператором БпЛА, корректировал артиллерию. В конце 2023 года он уволился из рядов защитников Патрульной полиции.

Однако, по сей день у него нет статуса участника боевых действий, который должно предоставить МВД, о чем и напомнил ведомству в видео.

Также журналист поделился, что после увольнения с войны он думал, что его быстро мобилизуют снова, поэтому было ощущение, что это не гражданская жизнь, а внеплановый отпуск.

"Суть в том, что я после увольнения с войны был абсолютно убежден, что меня мобилизуют буквально через пару месяцев и относился к гражданской жизни как к внеплановому отпуску, наполняя его военной работой на столько, на сколько это было возможно, и периодически удивляясь, почему этот отпуск так затянулся. Как я говорил в том же видео о войне: брони у меня не было ни в одной форме", - рассказал он.

Журналист поделился, что его проект расследований будет продолжать работать, но он в работе не будет принимать непосредственное участие:

"Редакция продолжает работать, как и работала, просто без моего вовлечения в редакционные процессы".

Ранее УНИАН сообщал, что военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что оборонно-промышленный комплекс Украины сейчас покрывает от 55% до 60% потребностей Сил обороны и при этом продолжает активно наращивать свое производство. По его оценкам, Украина в год может выпускать до 60 млн патронов. Грабский напомнил, что Украина расширяет спектр производства ракет и считает, что наши ракеты "Фламинго" станут очень серьезной поддержкой наших Сил обороны. Эксперт отметил, что Украина делает дешево, но сердито.

Также мы писали, что начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов считает, что чем сложнее России будет на фронте, тем чаще оккупанты будут атаковать гражданское население Украины. Гнатов предположил, что россияне будут и в дальнейшем пытаться поразить те объекты, от которых зависит жизнедеятельность всех сегментов страны.

