НАТО обсуждает реагирование на нарушение воздушного пространства Эстонии российскими МиГ-31.

Эстония готова принять британские F-35 с ядерным потенциалом после нарушения воздушного пространства РФ. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, передает The Telegraph.

Это решение обсуждается на фоне последних инцидентов: на прошлой неделе три российских МиГ-31 нарушили эстонское воздушное пространство, находясь в пределах границ НАТО в течение 12 минут.

"Двери всегда открыты для союзников", - подчеркнул Певкур, отвечая на вопрос о возможном размещении F-35A. Британские истребители уже ротируются на авиабазе Амари в рамках миссии НАТО по патрулированию Балтии, а новые самолеты шестого поколения ожидаются к концу десятилетия.

Эстония не имеет собственных истребителей, поэтому на авиабазе Амари регулярно несут службу британские F-35 и Typhoon, а также самолеты других союзников. Министр обороны подчеркнул, что любые действия НАТО должны быть пропорциональными и приниматься в каждом конкретном случае.

Россия отрицает нарушение воздушного пространства Эстонии, однако Певкур отметил, что Эстония имеет доказательства и вела контакты с пилотами через радиочастоты. Самолеты РФ были отведены с помощью итальянских F-35.

На этой неделе НАТО проводит консультации относительно дальнейших шагов после инициативы Эстонии по статье 4. Премьер Польши Дональд Туск и министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер подтвердили готовность противостоять любым нарушениям воздушного пространства НАТО.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин заявил о готовности продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) на один год при условии аналогичных шагов США.

Угроза случайной войны

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин "держит палец на ядерной кнопке", риск случайной войны растет с каждым днем. Об этом пишет стратегический аналитик военной разведки, экс-сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер.

Сегодня, на фоне войны в Украине, отсутствия прямых каналов связи между Россией и НАТО и взаимных обвинений в планах нападения, "туман войны" может стать фатальным, предостерегает Коффлер.

