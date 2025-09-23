Путин держит палец на ядерной кнопке, трагический просчет реален, - обозреватель The Telegraph

Риск случайной ядерной эскалации вырос до самого высокого уровня со времен холодной войны.

Российский диктатор Владимир Путин "держит палец на ядерной кнопке", риск случайной войны растет с каждым днем. Об этом пишет стратегический аналитик военной разведки, экс-сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер для The Telegraph.

В пятницу три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии - страны-члена НАТО. Это стало очередной провокацией Кремля после недавних инцидентов с беспилотниками над Польшей и Румынией.

Коффлер предупреждает, что такие действия являются частью опасной игры Путина, направленной на проверку реакции НАТО и снижение чувствительности Европы к нарушениям ее суверенитета. Но угроза значительно серьезнее.

На прошлой неделе Россия провела масштабные учения "Запад-2025", кульминацией которых стало моделирование тактического ядерного удара. За процессом лично наблюдал Владимир Путин. По словам Коффлер, "риск ядерной войны сегодня - на самом высоком уровне. Она пишет:

"Немыслимое является более реальным, чем большинство готово признать".

Россия отрабатывает сценарии ограниченного применения ядерного оружия, а Путин и Генштаб рассматривают его не только как фактор сдерживания, а как реальный боевой инструмент.

Кроме того, отсутствие доверия между Москвой и Западом, регулярные провокации и параллельные учения НАТО и РФ создают опасные условия для случайной эскалации.

Ситуация напоминает кризис 1983 года во время учений "Able Archer", когда мир оказался в шаге от ядерной войны из-за советских подозрений.

Сегодня, на фоне войны в Украине, отсутствия прямых каналов связи между Россией и НАТО и взаимных обвинений в планах нападения, "туман войны" может стать фатальным, предостерегает Коффлер.

"Вероятность просчета с трагическими последствиями вполне реальна", - подытожила аналитик.

Провокации России - главные новости

Ранее Die Welt писало, что вторжение российских беспилотников, а затем и истребителей в воздушное пространство НАТО посылает Западу четкий сигнал о том, что Путин не намерен прекращать войну в ближайшее время. Издание предполагает, что прекращение войны будет связано с политическими рисками.

Публичная позиция НАТО однозначна: Альянс, состоящий из 32 стран, будет защищать каждый сантиметр своей территории, пишет Financial Times. Впрочем, Путин проверяет, насколько НАТО привержено защите стран Балтии.

