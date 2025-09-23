Редактор RT известна призывами к уничтожению Украины и оправданием агрессии Кремля.

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян публично объявила, что болеет раком и проходит курс лечения.

"Написала бы с удовольствием, что у меня все в порядке, но стараюсь никогда не врать. Тигран (Кеосаян, муж пропагандистки - УНИАН) по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего?" - написала она в Telegram.

Симоньян также уточнила, что ей назначен курс химиотерапии. "Вскоре увидите меня в париках", - добавила она.

Видео дня

Чем известна Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - российская пропагандистка, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня". Она является одной из ключевых медийных фигур Кремля, которая открыто поддерживает войну против Украины и известна агрессивной риторикой.

Симоньян неоднократно заявляла, что Украина "не имеет права на существование как независимое государство", призывала к массированным ударам по украинской инфраструктуре и городам. Распространяла фейки о "биолаборатории США" в Украине, "постановочных" атаках и пыталась дискредитировать ВСУ. В ее высказываниях регулярно звучат тезисы о необходимости "полной интеграции Украины в Россию" и угрозы в адрес Запада.

Из-за своей деятельности Симоньян находится под международными санкциями ЕС, США и других стран.

Вас также могут заинтересовать новости: