Обычные жареные яйца заиграют новыми красками благодаря простой уловке.

Трудно сделать жареное яйцо с золотистыми и хрустящими краями, пышным белком и оранжевым тающим желтком лучше, чем оно есть. Обычный соус песто может кардинально изменить ситуацию.

Издание Express пишет, что нужно лишь добавить песто в сковороду и распределить его по дну. Необходимо использовать такое количество соуса, чтобы полностью покрыть дно сковороды.

Сковороду с песто нужно прогреть минуту на среднем огне, а затем разбить яйцо прямо на теплую зеленую пасту и убавить огонь. При этом лучше использовать яйца комнатной температуры, потому что холодные яйца быстрее пережариваются.

Как только белок схватился, стоит накрыть сковороду крышкой, чтобы желток прожарился, но остался слегка жидким. Это займет около двух-трех минут.

Если вы хотите сделать блюдо еще более изысканным, то попробуйте подать его с сыром рикотта, пюре из авокадо и щепоткой хлопьев чили.

Ранее УНИАН писал, что шеф-повар и директор по инновациям в Американском яичном совете Нельсона Серрано-Барри расскрыл обворожительный рецепт яичницы-болтуньи по-французски.

Самый важный секрет - болтунья должна томиться на очень слабом огне и ее нужно постоянно помешивать, пока она не станет кремовой, словно заварной крем.

