Аналитики отмечают, что Индия почти 40 лет ведет программу по разработке собственного авиационного двигателя.

Французская компания Safran, производящая двигатели к Rafale, предложила Индии свою продукцию с локализацией, чтобы оснастить истребители Tejas Mk2 и будущего самолета пятого поколения AMCA, пишет Defense Express.

Издание отмечает, что это происходит на фоне задержек с американской General Electric и попыток занять нишу авиапромышленностью РФ.

Аналитики отмечают, что эта история является достаточно интересной, поскольку с одной стороны она поможет обойти торговые проблемы с США и ускорит индийскую программу по разработке собственного авиационного двигателя, которая длится почти 40 лет. Также это решение может помочь аннулировать шансы РФ продвинуть свою аналогичную продукцию.

С другой стороны становится понятным, что предыдущие разговоры о партнерстве с Safran, вероятно, были не очень глубокими или не были финализированы до конца.

Издание констатирует, что эпопея вокруг производства собственного истребителя для Индии продолжается с типичными проблемами.

Аналитики пояснили, что поставки Tejas Mk1A серьезно задерживаются в связи с отсутствием двигателей F404 из США. При этом производный от последнего, F414, будет установлен на Tejas Mk2, то есть с высокой вероятностью проблемы сохранятся.

Известно, что индийская промышленность смогла договориться за локализацию этих двигателей с General Electric. Однако пока известно, что соглашение должно пройти дополнительные административные шаги, что может быть большой проблемой в контексте сегодняшних проблемных отношений с США.

Более того, Tejas построены вокруг F404/F414, поэтому для проведения замены необходимо будет сделать много работы. По этой причине проект-долгострой может еще больше растянуться во времени. Из-за этого, как предполагает издание, придется дополнительно закупать зарубежные образцы.

Аналитики отмечают, что эта ситуация может стать поводом для продажи своих истребителей не только для французов, которые уже поставляют Rafale, так и для россиян. Примечательно, что страна-агрессор пытается продвинуть свои Су-57Е, а также обещает существенную передачу технологий, в том числе на двигатели, что может быть очень хорошим аргументом.

В материале говорится, что первый полет улучшенного Tejas Mk2 запланирован на начало 2026 года. Однако, из-за проблем с поставками эта дата выглядит сомнительной.

Аналитики предполагают, что, возможно, было бы разумно работать сразу над двумя версиями, но это решение может ударить по темпам работы, логистике и стоимости.

В целом, по мнению аналитиков, предложение Safran могло бы существенно поднять возможности индийской промышленности с ее проблемами, которые тянутся годами. Однако насколько такая сделка будет действительно финализированной покажет только время, которое уже давно неэффективно расходуется страной.

Сотрудничество Индии с Россией - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в вопросе о введении дополнительных пошлин против Индии и Китая "будет принимать собственные решения". Так она ответила на требование президента США Дональда Трампа к европейцам ввести 100% пошлины против товаров из Индии и Китая. Ляйен добавила, что приветствует усилия США по прекращению войны в Украине и напомнила, что Евросоюз со своей стороны объявил о 19-м пакете санкций, "который является амбициозным и существенным".

Также мы писали, что Bloomberg сообщило, что индийские компании планируют закупать российское сырье для поставок в ноябре и декабре. Однако, объемы закупок могут быть ниже пиковых показателей последних лет. По данным системы отслеживания судов, из-за ударов украинских беспилотников по российским НПЗ экспорт нефти из РФ в Индию в период с 17 августа по 14 сентября сократился в среднем до 1 миллиона баррелей в сутки. Отмечается, что это самый низкий показатель за два года.

